Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?

По прогнозам Гисметео, утром 16 сентября температура воздуха в Тюмени составит +7 градусов, днем потеплеет до +22, а к вечеру похолодает до +16 градусов по Цельсию. Воскресное утро будет на пару градусов теплее: прогнозируется +15. Днем, как и в субботу, +22, а вечером ожидается +10 градусов по Цельсию. Погода будет преимущественно облачной, а осадков можно не ждать.