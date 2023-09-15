Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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В Обь-Иртышском УГМС сообщают, что в южную часть Тюменской области на этих выходных придут заморозки: в ночное время суток ожидается от 0 до -3 градусов по Цельсию.
По прогнозам Гисметео, утром 16 сентября температура воздуха в Тюмени составит +7 градусов, днем потеплеет до +22, а к вечеру похолодает до +16 градусов по Цельсию. Воскресное утро будет на пару градусов теплее: прогнозируется +15. Днем, как и в субботу, +22, а вечером ожидается +10 градусов по Цельсию. Погода будет преимущественно облачной, а осадков можно не ждать.
В Тобольске в выходные будет облачно, но тоже без осадков. Утром 16 сентября ожидается +12 градусов, днем — +22, а к вечеру температура опустится до +12 градусов по Цельсию. В воскресенье погода не будет отличаться от субботней.
В субботу утром в Ялуторовске ожидается +6 градусов, днем потеплеет до +22, а на вечер прогнозируются +14 градусов по Цельсию. В воскресенье утром также будет +6, днем — +21, а вечером — +14 градусов. Осадков также не будет, только облачно.
В Ишиме тоже дождей 16 и 17 сентября не будет, но выходные обещают быть облачными. Утром субботы прогнозируется +12, днем — +22, а вечером — +13 градусов. В воскресенье утром температура воздуха составит +7 градусов, днем — +21, а вечером — +12 градусов по Цельсию.