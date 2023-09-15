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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Тюменские магазины начали внедрять терминалы с биометрической оплатой

Посмотрите в камеру: в тюменских магазинах оплатить товар теперь можно взглядом

15 сентября 2023, 06:12
Фото: 1MI

Тюменские магазины начали внедрять терминалы с биометрической оплатой

В тюменских магазинах теперь можно оплачивать товары через терминалы с помощью биометрических данных — оплатить покупки теперь можно посмотрев в камеру. Новые POS-терминалы появились пока только в двух торговых точках.

Но в ближайшее время такие терминалы установят в еще 40 тюменских магазинах. До конца года терминалами оборудуют 4,5 точек на юге региона, сообщили в «Сбербанке».

Как пояснили специалисты, оплату с помощью биометрии нужно подключить самостоятельно через онлайн-сервис. Правда, для покупок стоимостью более 1 тысячи рублей понадобится вводить пин-код.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличился спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. В последнем месяцев лета за получением данной услуги обратились более 11,5 тысяч человек, тогда как в июле немногим более 420.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Покупки#Магазины#Терминалы
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