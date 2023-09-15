Посмотрите в камеру: в тюменских магазинах оплатить товар теперь можно взглядом

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Но в ближайшее время такие терминалы установят в еще 40 тюменских магазинах. До конца года терминалами оборудуют 4,5 точек на юге региона, сообщили в «Сбербанке».
Как пояснили специалисты, оплату с помощью биометрии нужно подключить самостоятельно через онлайн-сервис. Правда, для покупок стоимостью более 1 тысячи рублей понадобится вводить пин-код.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличился спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. В последнем месяцев лета за получением данной услуги обратились более 11,5 тысяч человек, тогда как в июле немногим более 420.