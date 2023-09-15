Посмотрите в камеру: в тюменских магазинах оплатить товар теперь можно взглядом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличился спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. В последнем месяцев лета за получением данной услуги обратились более 11,5 тысяч человек, тогда как в июле немногим более 420.