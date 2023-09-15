Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 15 сентября

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Тюмени последний день рабочей недели ожидается солнечным. Синоптики обещают в утренние часы +7…+10, северо-западный ветер 1 м/с. К обеду столбики термометров поднимутся до +20…+22, ветер усилится до 2-4 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +12…+16, ветер северный и северо-западный 3 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 5:08, закат в 18:57, продолжительность дня 12 часов 49 минут.
В Тобольске в пятницу, 15 сентября, синоптики обещают солнечную погоду. Утром температура воздуха составит +6…+8, скорость северо-западного ветра 1 м/с. К полудню воздух прогреется до +19…+21, ветер сменит направление на северное и усилится до 3 м/с. В вечерние и ночные часы термометры не опустятся ниже +9…+13, северный ветер до 3 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 5:56, закат в 18:47, продолжительность дня 12 часов 51 минута.
В Ялуторовске также как и в Тюмени, Тобольске, пятница порадует солнечной погодой. В утренние часы термометры покажут +8…+10, скорость северо-западного ветра составит 1 м/с. В обед потеплеет до +22…+23, северный ветер с переходом на западный и северо-западный будет дуть со скоростью 2-3 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +11…+16, северо-западный ветер 2-3 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:05, закат в 18:54, продолжительность дня 12 часов 49 минут.
В Заводоуковске день обещает быть солнечным. Утром ожидается +8…+11, северный ветер 1 м/с. В дневные часы максимальная температура воздуха составит +22….+23, скорость северного ветра с переходом на северо-западный 3 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут +12…+16, северо-западный ветер с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 1 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:04, закат в 18:53, продолжительность дня 12 часов 49 минут.
В Ишиме день пройдет при переменной облачности. Утром температура воздуха составит +6…+8, штиль. К полудню потеплеет до +20.+22, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 м/с. В вечерние и ночные часы термометры покажут +10…+14, скорость северо-восточного ветра составит 3 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 5:53, закат в 18:41, продолжительность дня 12 часов 48 минут.