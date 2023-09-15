Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 15 сентября

В Ялуторовске также как и в Тюмени, Тобольске, пятница порадует солнечной погодой. В утренние часы термометры покажут +8…+10, скорость северо-западного ветра составит 1 м/с. В обед потеплеет до +22…+23, северный ветер с переходом на западный и северо-западный будет дуть со скоростью 2-3 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +11…+16, северо-западный ветер 2-3 м/с.