На курорте Сбера на Алтае презентовали коллекцию известного скульптора Намдакова

«На мой взгляд, это потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создаёт совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики», — отметил Герман Греф. Бизнесмен также выразил автору благодарность за то, что он прибыл на Алтай для презентации своих работ в «Манжероке», и поздравил присутствующих с открытием этой замечательной экспозиции.