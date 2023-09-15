На курорте Сбера на Алтае презентовали коллекцию известного скульптора Намдакова

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Скульптор представил коллекцию из 13 работ в пятизвездочном отеле курорта. Посетители этой экспозиции увидят новую скульптуру мастера — «Дракон».
Даши Намдаков отметил, что Алтай — это особенное место с удивительной культурой и уникальной цивилизацией. Он выразил благодарность Сберу за то, что в Российской Федерации строятся такие курорты, как «Манжерок», необходимые стране, а также за уважительное отношение к этой территории и культуре. Также автор рассказал о своей небольшой коллекции, в которую включил знаковые вещи, и о других выставках по всему миру. Он признался, что особенную радость доставила ему экспозиция, представленная на родине, в Сибири. «Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность», — подытожил скульптор.
Выставка будет открыта для посетителей до 10 декабря. Она является первой в серии планируемых в курортном комплексе выставочных проектов. Согласно замыслу организаторов, «Манжерок» станет не только местом для активного отдыха и спорта, но и центром формирования мультикультурной среды, объединяющей творческих людей.
По словам Германа Грефа, председателя правления Сбербанка, выставка стала крупным культурным мероприятием не только для Алтая, но и лично для него. Глава Сбера — давний ценитель таланта Намдакова и имеет в своей коллекции множество его работ.
«На мой взгляд, это потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создаёт совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики», — отметил Герман Греф. Бизнесмен также выразил автору благодарность за то, что он прибыл на Алтай для презентации своих работ в «Манжероке», и поздравил присутствующих с открытием этой замечательной экспозиции.
Творчество Даши Намдакова базируется на восточном колорите, традициях кочевников и современной символике. Его скульптуры популярны как на Востоке, так и на и Западе и не единожды экспонировались во многих регионах России. Среди творений скульптора есть монументальные скульптурные ансамбли — «Ханшаим» в Казахстане, тувинский «Центр Азии», «Хранительница» и «Казан» в Республике Татарстан, «Золотая Шория» в Кузбассе. Работы Даши Намдакова хранятся и в коллекциях Государственного Эрмитажа, столичного музея современного искусства и Третьяковской галереи. Кроме того, они представлены в музеях КНР, Соединенных Штатов, Англии, Франции, Италии и других стран.