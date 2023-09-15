На инаугурацию тюменского губернатора пришли крупные бизнесмены, силовики и чиновники

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Первые поздравления губернатор получил от спикера облдумы Фуата Сайфитдинова. Он полагает, что депутаты и бизнесмены будут работать с исполнительной властью в формате конструктивного диалога.
На инаугурацию прибыли глава ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов. Поздравления прозвучали и от полпреда в УрФО Владимира Якушева. Телеграммы с поздравлениями направили: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместители председателя правительства Денис Мантуров, Александр Новак.
Самые важные гости мероприятия были в центре зала ДК «Нефтяник» — Дмитрий Кобылкин (он теперь депутат Госдумы), Дмитрий Артюхов, Фуат Сайфитдинов, и Владимир Якушев. Из Москвы поздравлять Александра Моора прибыл министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее он много лет был ректором ТюмГУ
Наталья Комарова заметила, что для губернатора Тюменской области начинается «семестр» и пожелала ему здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
Мероприятие посетили: руководитель центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко, бывший спикер тюменской гордумы Евгений Заболотный.
Из бизнесменов на инаугурации был генеральный директор ТДСК Николай Щепелин, генеральный директор «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик (он влателей тюменским аквапарком, ТРЦ «Гудвин», «Галерея Вояж», «Премьер», его фирма строит авторский квартал «Машаров»), ямальский бизнесмен и один самых богатых депутатов Тюменской облдумы Игорь Нак.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Моора дорогим другом. Он отметил, что Тюменская область является примером для большинства субъектов РФ в части развития.
В ДК «Нефтяник» прибыли бывший председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, депутат Госдумы Эрнест Валеев, прокурор Тюменской области Владислав Московских.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почувствовал изменение цен на себе, но не уточник как именно. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 14 сентября. Губернатор Тюменской области прокомментировал рост цен и ускорение инфляции, он признал, что цены действительно растут и курс доллара непосредственно на это влияет.