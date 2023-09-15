На инаугурацию тюменского губернатора пришли крупные бизнесмены, силовики и чиновники

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почувствовал изменение цен на себе, но не уточник как именно. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 14 сентября. Губернатор Тюменской области прокомментировал рост цен и ускорение инфляции, он признал, что цены действительно растут и курс доллара непосредственно на это влияет.