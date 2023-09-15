Молодой учитель, уволенный за откровенные фото, работала в школе Ишима за 15 тысяч

По данным «Нашего города», она была педагогом организатором и работала со всеми классами. Недавно её вызвал к себе директор школы и потребовал удалить все фотографии, которые наделали в сети много шума, но Анастасия отказалась это делать. Модель — это ей вторая работа. Представленные фотографии были сделаны ещё 3-4 года назад.