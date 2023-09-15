Молодой учитель, уволенный за откровенные фото, работала в школе Ишима за 15 тысяч

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По данным «Нашего города», она была педагогом организатором и работала со всеми классами. Недавно её вызвал к себе директор школы и потребовал удалить все фотографии, которые наделали в сети много шума, но Анастасия отказалась это делать. Модель — это ей вторая работа. Представленные фотографии были сделаны ещё 3-4 года назад.
«Я устроилась работать в 8 школу с графиком работы 6/7 с зарплатой 15 100 рублей», — сообщила Анастасия Шумилова «Нашему городу».
После размещения её фотографий в сети, на неё обрушилась «волна хейта». Она была вынуждена уволиться из школы.
«Пока я нигде не работаю. Только иногда делаю рекламу каких-то ещё не раскрученных брендов, или мастеров, заведений», — сообщила Анастасия.
Девушке 22 года, недавно она закончила ИПИ им. Ершова (филиал ТюмГУ) и получила диплом.