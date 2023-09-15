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Школа в Тюменской области

Молодой учитель, уволенный за откровенные фото, работала в школе Ишима за 15 тысяч

15 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Школа в Тюменской области
Ишимка Анастасия Шумилова, уволенная из школы №8 из-за откровенных фото, работала в учебном заведении за 15 тысяч в месяц.

По данным «Нашего города», она была педагогом организатором и работала со всеми классами. Недавно её вызвал к себе директор школы и потребовал удалить все фотографии, которые наделали в сети много шума, но Анастасия отказалась это делать. Модель — это ей вторая работа. Представленные фотографии были сделаны ещё 3-4 года назад.

«Я устроилась работать в 8 школу с графиком работы 6/7 с зарплатой 15 100 рублей», — сообщила Анастасия Шумилова «Нашему городу».

После размещения её фотографий в сети, на неё обрушилась «волна хейта». Она была вынуждена уволиться из школы.

Фото: Фото Анастасия Шумилова
«Пока я нигде не работаю. Только иногда делаю рекламу каких-то ещё не раскрученных брендов, или мастеров, заведений», — сообщила Анастасия.

Девушке 22 года, недавно она закончила ИПИ им. Ершова (филиал ТюмГУ) и получила диплом.

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#Общество#Александр Мязин#Учителя#Тюменцы#Зарплата
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