nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Больница

Концерт под угрозой: артиста, которого ждут в Тюмени, экстренно госпитализировали

15 сентября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Больница
В областной столице может сорваться концерт известного музыканта. Он должен пройти в ДК «Нефтяник 5 ноября.

Музыканта Игоря Николаева доставили в больницу. По информации Starhit, он находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Состояние пациента тяжелое.

Певец пожаловался на проблемы со здоровьем ещё в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В начале этого года он попал в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава. Здесь ему провели операцию на сердце — поставили два стента. Ему 63 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в концерт группы «Фактор-2» пройдёт в областной столице 16 и 17 сентября. Он состоится в баре «Руки Вверх!».

Читайте также:
Легендарная группа 90-х приедет с концертом в Тюмень«Вечно молодой»: в Тюмени прошел крупный концерт «Смысловых галлюцинаций»В Тюмень пройдет концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунеца
#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Сегодня, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Сегодня, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Сегодня, 04:32
А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты
Сегодня, 05:57
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Сегодня, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Сегодня, 10:05