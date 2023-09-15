Концерт под угрозой: артиста, которого ждут в Тюмени, экстренно госпитализировали

Певец пожаловался на проблемы со здоровьем ещё в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В начале этого года он попал в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава. Здесь ему провели операцию на сердце — поставили два стента. Ему 63 года.