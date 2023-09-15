Концерт под угрозой: артиста, которого ждут в Тюмени, экстренно госпитализировали

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Музыканта Игоря Николаева доставили в больницу. По информации Starhit, он находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Состояние пациента тяжелое.
Певец пожаловался на проблемы со здоровьем ещё в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В начале этого года он попал в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава. Здесь ему провели операцию на сердце — поставили два стента. Ему 63 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в концерт группы «Фактор-2» пройдёт в областной столице 16 и 17 сентября. Он состоится в баре «Руки Вверх!».