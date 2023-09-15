Итоги дня Тюмени: зарплаты учителей, строить метро не будут, дорожает дизтопливо

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Тюменьстат сообщил, что некоторые из учителей зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Всего в области действуют 188 школ, а средняя зарплата учителей составляет 65 тысяч рублей. Самая высокая оплата зафиксирована в Тюмени — 75 тысяч рублей. Меньше всех зарабатывают школьные преподаватели в Голышманово — 50 тысяч рублей.
Существенной разницы по зарплатам у городов и районов нет: в Тобольске преподаватель получает 73 тысячи рублей, а в Тюмени — 79 тысяч. Доплата за классное руководство также не учитывалась.
Стоит отметить, что Ишимка Анастасия Шумилова, уволенная 14 сентября из школы №8 из-за откровенных фото, работала в учебном заведении за 15 тысяч в месяц.
Власти отвергли эту идею из-за нецелесообразности такого объекта и его дороговизны. Однако городская сеть общественного транспорта все-таки получит развитие.
Ожидается, что в городе появится сеть метробусов. Они будут курсировать по выделенным полосам. От автобусов их будет отличать большая вместимость, скорость движения.
Эксперты полагают, что подобный транспорт подходит тем городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии демонтированы. Метробусы курсируют в Белгороде. В Воронеже первую ветку метробуса планируют спроектировать к четвертому кварталу 2024 года.
Стоимость дизтоплива за последнюю неделю выросли на 80 копеек. Сегодня литр данного вида топлива в среднем стоит 61 рубль 68 копеек — увеличение стоимости за неделю составило более 1,31%. За три месяца рост цен достиг 3,61% или 2 рубля 15 копеек.
В других субъектах РФ дизтопливо превышает 75 рублей за литр. По словам аналитиков, причинами роста стоимости топлива являются повышенный спрос со стороны аграриев в связи с работами по уборке урожая. Также определенную роль сыграли остановка на ремонт НПЗ и рост курса валют — экспорт топлива теперь более выгоден производителям, чем его продажа на внутреннем рынке.
Полки тюменских аптек на данный момент по большей части заполнены отечественными препаратами. Далеко не все тюменцы готовы менять импортные лекарства на аналоги. Вместе с исчезновением импорта, тюменцы также замечают и рост цен на препараты. Многих удивляет увеличение стоимости лекарств российского производства, из-за чего строятся догадки о том, что отечественные компании наживаются на импортозамещении, не оставляя людям выбора.