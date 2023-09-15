Итоги дня Тюмени: зарплаты учителей, строить метро не будут, дорожает дизтопливо

В других субъектах РФ дизтопливо превышает 75 рублей за литр. По словам аналитиков, причинами роста стоимости топлива являются повышенный спрос со стороны аграриев в связи с работами по уборке урожая. Также определенную роль сыграли остановка на ремонт НПЗ и рост курса валют — экспорт топлива теперь более выгоден производителям, чем его продажа на внутреннем рынке.