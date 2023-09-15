ФОМС договорился о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

Медицинская реабилитация — это одна из важнейших составляющих программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на период 2023–2025 годов. В этом году в программе для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч — для участников спецоперации. Кроме этого, предусматривается 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.