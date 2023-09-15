nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

ФОМС договорился о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

ФОМС договорился о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

15 сентября 2023, 08:08
Фото: Пресс-служба ФОМС
Соглашение между Фондом ОМС и государственным фондом «Защитники Отечества» подразумевает взаимодействие сторон при оказании медпомощи и медицинской реабилитации. Документ станет частью системы ОМС для ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, и членов их семей.

Стороны должны обеспечивать организационное, методическое, информационное взаимодействие, а также практическую и консультационную помощь. Документ служит основой для разработки и заключения соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества», передает regnum.ru.

Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, участники данного соглашения должны оказывать содействие в обеспечении доступности медицинских услуг и координацию процесса лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные участники СВО могли вернуться к привычной активной жизни.

Медицинская реабилитация — это одна из важнейших составляющих программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на период 2023–2025 годов. В этом году в программе для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч — для участников спецоперации. Кроме этого, предусматривается 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила: в фонде понимают, что количество обращений от ветеранов будет расти, и призвала команду быть к этому готовой. Имеется в виду, что организация должна непрерывно расширять возможности для оказания медпомощи и совершенствовать систему реабилитации. Цивилева также отметила, что не стоит забывать о человеческих ценностях и живом общении.

Напомним, что согласно федеральному закону № 326-ФЗ, военнослужащие и лица, приравненные к ним, не являются застрахованными в системе ОМС. То есть оказание медицинской реабилитации за счет средств ОМС возможно только демобилизованным участникам СВО — застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам.

#Общество
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Вчера, 08:22
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Сегодня, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Сегодня, 04:32
А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты
Сегодня, 05:57
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Сегодня, 01:00
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
Сегодня, 07:49