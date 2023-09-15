ФОМС договорился о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:08
Стороны должны обеспечивать организационное, методическое, информационное взаимодействие, а также практическую и консультационную помощь. Документ служит основой для разработки и заключения соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества», передает regnum.ru.
Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, участники данного соглашения должны оказывать содействие в обеспечении доступности медицинских услуг и координацию процесса лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные участники СВО могли вернуться к привычной активной жизни.
Медицинская реабилитация — это одна из важнейших составляющих программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на период 2023–2025 годов. В этом году в программе для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч — для участников спецоперации. Кроме этого, предусматривается 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила: в фонде понимают, что количество обращений от ветеранов будет расти, и призвала команду быть к этому готовой. Имеется в виду, что организация должна непрерывно расширять возможности для оказания медпомощи и совершенствовать систему реабилитации. Цивилева также отметила, что не стоит забывать о человеческих ценностях и живом общении.
Напомним, что согласно федеральному закону № 326-ФЗ, военнослужащие и лица, приравненные к ним, не являются застрахованными в системе ОМС. То есть оказание медицинской реабилитации за счет средств ОМС возможно только демобилизованным участникам СВО — застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам.