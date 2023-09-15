Дмитрий Артюхов рассказал о проектах, которые привлекут туристов на Ямал

Губернатор рассказал о ямальских проектах в сфере туризма. В округе действует более 60 разных туров. Коренные народы принимают путешественников у себя на стойбищах. Создают горные приюты для комфортных путешествий. Идет работа над возведением туристического кластера — 19 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, современные отели, СПА-центр. На базе Ямальского многопрофильного колледжа уже ведется подготовка кадров для горнолыжного комплекса. Кроме того, планируется создать межрегиональный маршрут по ключевым достопримечательностям Ямала, Тюменской области и Югры.