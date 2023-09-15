Дмитрий Артюхов рассказал о проектах, которые привлекут туристов на Ямал

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Салехард принимает семинар-совещание по развитию молодежного туризма в УФО. Мероприятие проводится по 17 сентября. В нем принимают участие 90 представителей туриндустрии и сферы молодежной политики со всего Урала. Это государственные и муниципальные служащие, экскурсоводы, сотрудники и руководители туроператорских компаний, музеев, объектов туристического интереса.
Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, цель семинара — сформировать единый подход в организации молодежного туризма между всеми задействованными ведомствами.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приветствовал участников и рассказал о победе округа во Всероссийском конкурсе по созданию центров компетенций в сфере молодежной политики. Субъект стал лучшим по направлению «Туризм и гостеприимство».
Нам доверили заниматься молодежным туризмом, это большая ответственность для региона. Будем разворачивать центр компетенций, создавать постоянные площадки для обмена опытом специалистов сферы со всей страны. Для округа это очень интересный вызов. У Ямала большие амбиции в сфере туризма, мы создаем новый сектор экономики региона, но понимаем, что по всем направлениям мы еще в самом начале пути. Не сомневаемся в том, что все наши туристические проекты будут реализованы и, самое главное, востребованы у туристов. Ямалу есть чем удивлять, — отметил Дмитрий Артюхов.
Губернатор рассказал о ямальских проектах в сфере туризма. В округе действует более 60 разных туров. Коренные народы принимают путешественников у себя на стойбищах. Создают горные приюты для комфортных путешествий. Идет работа над возведением туристического кластера — 19 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, современные отели, СПА-центр. На базе Ямальского многопрофильного колледжа уже ведется подготовка кадров для горнолыжного комплекса. Кроме того, планируется создать межрегиональный маршрут по ключевым достопримечательностям Ямала, Тюменской области и Югры.