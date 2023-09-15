Бизнесмены Тюмени распродают медицинские центры и клиники

Самый крупный из них расположен в деревне Патрушево (около Тюмени). Здание площадью 370 квадратных метров взято в аренду (345 тысяч рублей в месяц). На прилегающей территории расположен корпус СПА-центра (около 200 «квадратов»). В медцентре оказывают услуги мануальной терапии, гинекологии, неврологии, хирургии, физиотерапии, массажа. Бизнес оценивается в 12 млн рублей.