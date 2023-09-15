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Posted 15 сентября 2023, 12:46

Published 15 сентября 2023, 12:46

Modified 15 сентября 2023, 12:46

Updated 15 сентября 2023, 12:46

Медики в Тюменской области

Бизнесмены Тюмени распродают медицинские центры и клиники

15 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI. Медики в Тюменской области
Все проекты полностью укомплектованы сотрудниками, ежемесячная выручка от 500 до 1,2 млн рублей.

Самый крупный из них расположен в деревне Патрушево (около Тюмени). Здание площадью 370 квадратных метров взято в аренду (345 тысяч рублей в месяц). На прилегающей территории расположен корпус СПА-центра (около 200 «квадратов»). В медцентре оказывают услуги мануальной терапии, гинекологии, неврологии, хирургии, физиотерапии, массажа. Бизнес оценивается в 12 млн рублей.

В восточной части Тюмени за 6 млн рублей продаётся центр с лицензией на медицинскую деятельность. Здесь есть процедурные кабинеты, УЗИ аппарат mindray DC-70, комната отдыха, 3 кабинета приёма пациентов.

В центре Тюмени на улице Сургутской за 8 млн рублей продаётся многопрофильная клиника. Владелец подчёркивает, что в первую очередь организация ориентирована на инфузионную терапию (лечебные капельницы) и приём терапевта. «Окупаемость около 16 месяцев».

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен и блогер Илья Пискулин пытается набрать почти 85 тысяч подписчиков. Он полагает, что без развития его соцсетей ему сложно расти в бизнесе.

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