Александр Моор высказался о росте цен в Тюменской области

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
Во время вчерашней пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал рост цен и ускорение инфляции. Он признал, что цены действительно растут и курс доллара непосредственно на это влияет.
Как сказал губернатор, он опирается на прогнозы Центрального банка России и Министерства экономического развития. При этом, он уточнил, что главная задача властей — сдерживать инфляцию и создавать больше рабочих мест, чтобы стабилизировать ситуацию.
Также на пресс-конференции Моор ответил на вопрос журналистов о его заработках и о том, как рост цен сказывается на его жизни. Губернатор утверждает, что сведения о его доходах — публичные и он их не скрывает. Они выше средней зарплаты, но инфляцию, как заявил Моор, он все равно на себе ощущает.