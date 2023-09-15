Александр Моор высказался о росте цен в Тюменской области

Также на пресс-конференции Моор ответил на вопрос журналистов о его заработках и о том, как рост цен сказывается на его жизни. Губернатор утверждает, что сведения о его доходах — публичные и он их не скрывает. Они выше средней зарплаты, но инфляцию, как заявил Моор, он все равно на себе ощущает.