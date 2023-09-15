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Губернатор почувствовал рост цен на себе

Александр Моор высказался о росте цен в Тюменской области

15 сентября 2023, 02:37
Фото: 1MI
Губернатор почувствовал рост цен на себе
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почувствовал изменение цен на себе, но как именно — не уточнил.

Во время вчерашней пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал рост цен и ускорение инфляции. Он признал, что цены действительно растут и курс доллара непосредственно на это влияет.

Как сказал губернатор, он опирается на прогнозы Центрального банка России и Министерства экономического развития. При этом, он уточнил, что главная задача властей — сдерживать инфляцию и создавать больше рабочих мест, чтобы стабилизировать ситуацию.

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Также на пресс-конференции Моор ответил на вопрос журналистов о его заработках и о том, как рост цен сказывается на его жизни. Губернатор утверждает, что сведения о его доходах — публичные и он их не скрывает. Они выше средней зарплаты, но инфляцию, как заявил Моор, он все равно на себе ощущает.

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#Политика#Экономика#Тюменская область#Цены#Александр Моор#Губернатор#Инфляция#Любовь Селезнева
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