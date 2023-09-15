Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей.
«Александр Моор вступил сегодня в должность губернатора. Тот результат, который вы, Александр Викторович, показали на выборах, он закономерен. Вас поддержали жители Югры, Ямала, Тюменской области. И это заслуженная оценка вашей пятилетней работы. За эти 5 лет Тюменская область сохранили лидерские позиции по основным социально-экономическим показателям», — обратился с поздравлением Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Отдельные слова благодарности Якушев высказал за то, что Моор продолжил проекты, которые начинались еще при Сергее Собянине, когда тот занимал пост губернатора. Также было отмечено, что Александр Моор также продолжил развивать направления, заложенные и самим Владимиром Якушевым.
С поздравлениями в день инаугурации выступил и Фуат Сайфитдинов, председатель Тюменской областной Думы. Он отметил, что депутаты готовы продолжать плодотворную работу вновь избранным губернатором.
«Я желаю вам больших успехов на посту губернатора Тюменской области. Хочу пожелать вам терпения, а целеустремленности вам не занимать. Крепкого благополучия вам и вашей семье», — сказал Фуат Сайфитдинов.
С сегодняшнего дня полномочия Александра Моора, как губернатора Тюменской области продлены еще на 5 лет. Политик возвращается к работе в регионе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор за последние пять лет почти в два раза увеличил свой годовой доход. Если в 2018 году заработок главы региона составил 9,5 миллионов рублей, то в 2022 году — 17,5 миллионов.