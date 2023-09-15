nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты

А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты

15 сентября 2023, 05:57
Фото: 1MI
В Уватском районе объекты топливно-энергетического комплекса были не защищены от террористических угроз. Нарушения выявила прокуратура муниципалитета по результатам проверки.

Выяснилось, что одно из ООО длительное время не принимало мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, правообладателем которых является (пункта приема и сбора нефти, установки предварительного сброса воды).

Представители прокуратуры через суд обязали компанию-владельца объектов ТЭК устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

В Тюмени подорожало дизельное топливо
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля около деревни Кукушка Исетского района тюменские силовики пресекли попытку террориста устроить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе. 38-летний мужчина был застрелен на месте ЧП. По данному факту заведены уголовные дела по статьям УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное хранение, взрывного устройства», «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

Читайте также:
В Тюмени не будут строить метроВ Тюмени подорожало дизельное топливоЖитель Тюмени сделал предложение своей девушке на хоккейном матче
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Терроризм#ТЭК
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Вчера, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Вчера, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Вчера, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Вчера, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Вчера, 10:30
Звезда шоу «Пацанки» из Тюмени креативно изуродовала машину парню за измену. Видео
Вчера, 12:27