А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля около деревни Кукушка Исетского района тюменские силовики пресекли попытку террориста устроить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе. 38-летний мужчина был застрелен на месте ЧП. По данному факту заведены уголовные дела по статьям УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное хранение, взрывного устройства», «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».