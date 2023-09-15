А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Выяснилось, что одно из ООО длительное время не принимало мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, правообладателем которых является (пункта приема и сбора нефти, установки предварительного сброса воды).
Представители прокуратуры через суд обязали компанию-владельца объектов ТЭК устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля около деревни Кукушка Исетского района тюменские силовики пресекли попытку террориста устроить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе. 38-летний мужчина был застрелен на месте ЧП. По данному факту заведены уголовные дела по статьям УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное хранение, взрывного устройства», «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».