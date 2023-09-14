Заключенный из Тюмени ударил надзирателя ножницами в сердце

Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Однако это лишь разозлило заключенных — двое из них набросились на оперативника с кулаками. Один из них, 22-летний летний Иван Ш. вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил полицейского в область сердца.