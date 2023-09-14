Заключенный из Тюмени ударил надзирателя ножницами в сердце

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Как сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области, происшествие случилось в сентябре 2021 года вечером. Оперативный сотрудник исправительного учреждения получил информацию о возможной поставке в колонию запрещенного алкоголя. В ходе обхода он не нашел спиртного, но около 21 часа дежурный инспектор надзора отдела безопасности сообщил ему о четверых нетрезвых осужденных.
Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Однако это лишь разозлило заключенных — двое из них набросились на оперативника с кулаками. Один из них, 22-летний летний Иван Ш. вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил полицейского в область сердца.
Ивана Ш., осужденного ранее за пьяную езду, кражу и угон автотранспорта, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. До нападения на надзирателя ему оставалось сидеть в тюрьме 1,5 года.
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