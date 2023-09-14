Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Несмотря на сезон гриппа и простуды, в тюменских аптеках становится все меньше покупателей. Как сообщает URA.RU, тенденцию подтвердили фармацевты сразу в нескольких аптеках.
«Сейчас народу особо нет. Тянутся потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — отметила заведующая одной из городских аптек Олеся Шварц.
Падение спроса на лекарства замечено не только в локальных аптечных пунктах, но и в федеральной сети аптек: там также заявили, что сезонного ажиотажа не наблюдается.