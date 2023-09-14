nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Чтоб вылечиться от ОРВИ, тюменцы не спешат в аптеки.

Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства

14 сентября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Чтоб вылечиться от ОРВИ, тюменцы не спешат в аптеки.

В аптеках Тюмени упал спрос на лекарства, несмотря на ОРВИ

Тюменские фармацевты заметили, что люди стали реже посещать аптеки. Спрос на лекарства падает, хотя число заболевших ОРВИ растет.

Несмотря на сезон гриппа и простуды, в тюменских аптеках становится все меньше покупателей. Как сообщает URA.RU, тенденцию подтвердили фармацевты сразу в нескольких аптеках.

«Сейчас народу особо нет. Тянутся потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — отметила заведующая одной из городских аптек Олеся Шварц.

Падение спроса на лекарства замечено не только в локальных аптечных пунктах, но и в федеральной сети аптек: там также заявили, что сезонного ажиотажа не наблюдается.

Читайте также:
«Весь спектр побочек»: тюменцы недовольны отечественными аналогами лекарствТюменец чуть не лишился жизни из-за бесконтрольного приема лекарствОтец из Тюмени попросил Путина спасти его больного сына
#Тюмень#Медицина#Здоровье#Лекарства#Грипп#ОРВИ#Аптеки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Сегодня, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Сегодня, 04:52
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 06:48
«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию
Вчера, 06:12
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Вчера, 01:10