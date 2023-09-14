За месяц 600 жителей Вагайского района обследовались в передвижных медкомплексах

«Передвижные медицинские комплексы разработаны в первую очередь для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи для населения отдалённых территорий и маломобильных групп граждан нашего района. Ведь не все жители, особенно возрастные, могут по каким-либо причинам самостоятельно добраться до поликлиники, а мы за одну рабочую смену можем организовать осмотр до 90 женщин.