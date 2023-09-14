За месяц 600 жителей Вагайского района обследовались в передвижных медкомплексах

Posted 14 сентября, 10:19
Published 14 сентября, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Профилактическая работа по борьбе с онкологическими заболеваниями охватывает весь район. В труднодоступные и малонаселенные села и деревни медики добираются на передвижном комплексе. Только за месяц врачи осмотрели более 600 вагайцев в 16 населенных пунктах.
Как пояснили в областной больнице №9, благодаря современному оборудованию, у 29 местных жительниц были обнаружены патологии груди. Всех пациенток отправили на дополнительные обследование в областной центр. Однако теперь, когда болезнь выявлена на ранних сроках, у них есть много шансов на успешное лечение.
При помощи регионального проекта «Здравоохранение», к жителям отдаленных уголков Вагайского района, выезжали специалисты диагностического комплекса ММГ МКМЦ «Медицинский город».
«Передвижные медицинские комплексы разработаны в первую очередь для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи для населения отдалённых территорий и маломобильных групп граждан нашего района. Ведь не все жители, особенно возрастные, могут по каким-либо причинам самостоятельно добраться до поликлиники, а мы за одну рабочую смену можем организовать осмотр до 90 женщин.
В целях раннего выявления злокачественных новообразований рентгенография молочных желёз входит в диспансеризацию для женщин от 39 до 75 лет. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».