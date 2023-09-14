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Высокопоставленного ветеринара в Тюменской области поймали на коррупции

Высокопоставленного ветеринара в Тюменской области поймали на коррупции

14 сентября 2023, 06:39
Фото: pxhere.com
В Тюменской области раскрыто дело коррупционной направленности. Директор Голышмановского центра ветеринарии не уведомил администрацию района о приеме на работу бывшего госслужащего. За нарушение закона ему выписали штраф.

Директор Голышмановского межрайонного центра ветеринарии принял на работу бывшего госслужащего, но пренебрег законодательством о противодействии коррупции и Трудовым кодексом.

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Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, работодатель должен был уведомить администрацию Аромашевского района о приеме на работу ее бывшего сотрудника.

В результате проверки директор был привлечен к административной ответственности: он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#Происшествия#Тюменская область#Деньги#Коррупция#Любовь Селезнева
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