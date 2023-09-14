Высокопоставленного ветеринара в Тюменской области поймали на коррупции

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:42
Директор Голышмановского межрайонного центра ветеринарии принял на работу бывшего госслужащего, но пренебрег законодательством о противодействии коррупции и Трудовым кодексом.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, работодатель должен был уведомить администрацию Аромашевского района о приеме на работу ее бывшего сотрудника.
В результате проверки директор был привлечен к административной ответственности: он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.