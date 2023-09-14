В тюменскую психбольницу уже больше трех месяцев не могут найти сексолога

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Вакансия размещена на сайте «Работа России». Почти 3,5 месяца больница не может найти профильного специалиста, он должен был приступить к работе с 1 июля.
«Оказание сексологической помощи населению, установление диагнозов, проведение сексолого-психиатрических экспертиз», — говорится в тексте вакансии от 13 сентября.
В регистратуре Областной клинической психбольницы сообщили «Нашему городу», что на данный момент врач-сексолог прием не ведет.
Ранее «Наш город» сообщал, что Минздрав РФ обязал регионы обеспечить больницы кабинетами врача-сексолога. К каждому врачу в кабинете должна быть привязана медицинская сестра и набор оборудования.