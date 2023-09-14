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Врачи Тюменской области

В тюменскую психбольницу уже больше трех месяцев не могут найти сексолога

14 сентября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Врачи Тюменской области
С июля в Областной клинической психиатрической больнице не могут найти врача-сексолога. Ему предлагают до 80 тысяч рублей в месяц.

Вакансия размещена на сайте «Работа России». Почти 3,5 месяца больница не может найти профильного специалиста, он должен был приступить к работе с 1 июля.

«Оказание сексологической помощи населению, установление диагнозов, проведение сексолого-психиатрических экспертиз», — говорится в тексте вакансии от 13 сентября.

В регистратуре Областной клинической психбольницы сообщили «Нашему городу», что на данный момент врач-сексолог прием не ведет.

Ранее «Наш город» сообщал, что Минздрав РФ обязал регионы обеспечить больницы кабинетами врача-сексолога. К каждому врачу в кабинете должна быть привязана медицинская сестра и набор оборудования.

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#Общество#Александр Мязин#Врачи#Новости тюмени#Тюменцы
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