В тюменских поликлиниках и аптеках исчезла вакцина от паротита

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В данный момент прививки не могут сделать в клинике «Доктор Арбитайло». В детских поликлиниках №8, 13 и 17 тоже наблюдается отсутствие вакцины. Препарат М-М-Р II (ранее он применялся для вакцинации), нет в продаже с июля. Его производят в Нидерландах и США.
«Сроки поставок пока назвать не можем», — сообщили «Нашему городу» на горячей линии интернет-магазина «Государственная аптека».
«Да, действительно, вакцины Вактривир нет в Тюмени. Но ее нет и по всей России. Что случилось на заводе и почему нет поставок — нам не говорят. Ожидаем только в ноябре, а может даже в декабре», — сообщил источник «Нашего города».
Отметим, что вакцина против кори входит в Национальный календарь прививок (НКП). Её ставят маленьким детям. Стоит отметить, что о проблемах с вакциной сообщают аптеки и больницы в Новосибирске, Омске и других городах РФ.