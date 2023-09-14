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В тюменских поликлиниках и аптеках исчезла вакцина от паротита

В тюменских поликлиниках и аптеках исчезла вакцина от паротита

14 сентября 2023, 12:41
Фото: 1MI
В детских поликлиниках Тюмени и некоторых частных клиниках закончилась вакцина от эпидемического паротита («свинки»). Проблемы с препаратом появились в ещё конце июля.

В данный момент прививки не могут сделать в клинике «Доктор Арбитайло». В детских поликлиниках №8, 13 и 17 тоже наблюдается отсутствие вакцины. Препарат М-М-Р II (ранее он применялся для вакцинации), нет в продаже с июля. Его производят в Нидерландах и США.

«Сроки поставок пока назвать не можем», — сообщили «Нашему городу» на горячей линии интернет-магазина «Государственная аптека».
«Да, действительно, вакцины Вактривир нет в Тюмени. Но ее нет и по всей России. Что случилось на заводе и почему нет поставок — нам не говорят. Ожидаем только в ноябре, а может даже в декабре», — сообщил источник «Нашего города».

Отметим, что вакцина против кори входит в Национальный календарь прививок (НКП). Её ставят маленьким детям. Стоит отметить, что о проблемах с вакциной сообщают аптеки и больницы в Новосибирске, Омске и других городах РФ.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Вакцинация#Поликлиники
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