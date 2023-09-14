В тюменских поликлиниках и аптеках исчезла вакцина от паротита

В данный момент прививки не могут сделать в клинике «Доктор Арбитайло». В детских поликлиниках №8, 13 и 17 тоже наблюдается отсутствие вакцины. Препарат М-М-Р II (ранее он применялся для вакцинации), нет в продаже с июля. Его производят в Нидерландах и США.