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В Тюмени поезд сбил пенсионерку. Пожилая женщина погибла на месте ЧП

В Тюмени поезд сбил пенсионерку. Пожилая женщина погибла на месте ЧП

14 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Трагедия произошла в четверг днем на железнодорожном переходе в Тюмени. В районе перегона Утяшево — Тюмень насмерть была сбита поездом 79-летняяя пенсионерка. Женщина переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал.
Видео: ЧС Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, возов на станцию скорой помощи поступил в 11:37. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пациента.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ЧП произошло в том же месте, где в апреле этого года погибла под колесами поезда семейная пара. Тюменцы переходили железную дорогу в запрещенном месте на расстоянии около 20 метров от железнодорожного перехода.

Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но ЧП избежать не удалось — супруги погибли на месте трагедии до прибытия медиков.

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