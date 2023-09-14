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В Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП

В Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП

14 сентября 2023, 07:41
Фото: ЧС Тюмень
Потасовка между водителем Lada Priora и мотоциклистом произошла в среду на улице Монтажников. Конфликт разгорелся после произошедшего ДТП — водитель Lada врезался в мотоциклиста во время перестроения на другую полосу, сообщили в ГИБДД.
Сюжет
ДТП

В результате аварии байкер получил травму руки. По словам очевидцев, общение участников переросло в драку.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром на трассе Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Столкнулись лоб в лоб легковой и фура. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки, водитель большегруза получил травмы. На время из-за ДТП движение на 143-м километре трассы было остановлено.

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В настоящее время оно открыто частично. Движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

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