В Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В результате аварии байкер получил травму руки. По словам очевидцев, общение участников переросло в драку.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром на трассе Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Столкнулись лоб в лоб легковой и фура. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки, водитель большегруза получил травмы. На время из-за ДТП движение на 143-м километре трассы было остановлено.
В настоящее время оно открыто частично. Движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.