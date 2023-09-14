В Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром на трассе Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Столкнулись лоб в лоб легковой и фура. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки, водитель большегруза получил травмы. На время из-за ДТП движение на 143-м километре трассы было остановлено.