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В США задержали злоумышленника, преследующего актрис Бэрримор и Уотсон

14 сентября 2023, 18:51
Полиция Нью-Йорка задержала человека, который преследовал актрис Дрю Бэрримор и Эмму Уотсон.

Отмечается, что 37-летний Чед Майкл Бусто был арестован после того, как ворвался в гримерку за кулисами модного показа в Нью-Йорке и требовал встречи с Уотсон. Он оскорблял моделей и визажистов, выкрикивая свои требования. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на TMZ.

Бусто утверждал, что хочет жениться на Эмме Уотсон и желает поговорить с ней, а также сделать с ней фотографию. Однако неизвестно, была ли актриса в этот момент в помещении.

Мужчину обвиняют в хулиганстве и незаконном проникновении. Ранее, 48-летняя Бэрримор была вынуждена покинуть интервью из-за агрессии Бусто. Он назвал ее по имени из аудитории, она ответила, после чего он приблизился к сцене и начал кричать свое имя. Мужчина требовал встречи с Бэрримор. Позже его объявили в розыск.

#Общество
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