В США задержали злоумышленника, преследующего актрис Бэрримор и Уотсон

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Отмечается, что 37-летний Чед Майкл Бусто был арестован после того, как ворвался в гримерку за кулисами модного показа в Нью-Йорке и требовал встречи с Уотсон. Он оскорблял моделей и визажистов, выкрикивая свои требования. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на TMZ.
Бусто утверждал, что хочет жениться на Эмме Уотсон и желает поговорить с ней, а также сделать с ней фотографию. Однако неизвестно, была ли актриса в этот момент в помещении.
Мужчину обвиняют в хулиганстве и незаконном проникновении. Ранее, 48-летняя Бэрримор была вынуждена покинуть интервью из-за агрессии Бусто. Он назвал ее по имени из аудитории, она ответила, после чего он приблизился к сцене и начал кричать свое имя. Мужчина требовал встречи с Бэрримор. Позже его объявили в розыск.