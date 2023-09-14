В США задержали злоумышленника, преследующего актрис Бэрримор и Уотсон

Мужчину обвиняют в хулиганстве и незаконном проникновении. Ранее, 48-летняя Бэрримор была вынуждена покинуть интервью из-за агрессии Бусто. Он назвал ее по имени из аудитории, она ответила, после чего он приблизился к сцене и начал кричать свое имя. Мужчина требовал встречи с Бэрримор. Позже его объявили в розыск.