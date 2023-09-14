В районе Березняковский в Тюмени двум улицам присвоили имена земляков-героев СВО

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В планировочном районе Березняковский в Тюмени две улицы теперь носят имена земляков, погибших в зоне специальной военной операции.
Андрей Огибалов ушел в армию сразу после школы. В зоне СВО был рядовым контактной службы. Погиб Андрей при исполнении долга: на своей боевой машине он столкнулся с боевиками и получил ранения, не совместимые с жизнью.
Владимир Гоненко был мобилизован и определен в Воздушно-десантные войска. В составе штурмовой группы участвовал в захвате вражеского опорного пункта. Владимир получил смертельное ранение, когда спасал своего командира.
Я подписал соответствующее распоряжение. С инициативой ранее выступила Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников», — сообщил глава города в своем Телеграм-канале.
Напомним, предложение вынесла общественная организация ветеранов десантных войск. Инициативу поддержали тюменские чиновники и депутаты.