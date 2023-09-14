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В районе Березняковский в Тюмени двум улицам присвоили имена земляков-героев СВО

В районе Березняковский в Тюмени двум улицам присвоили имена земляков-героев СВО

14 сентября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Две улицы в Тюмени названы в честь героев СВО — Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Распоряжение подписал глава города Руслан Кухарук.

В планировочном районе Березняковский в Тюмени две улицы теперь носят имена земляков, погибших в зоне специальной военной операции.

Андрей Огибалов ушел в армию сразу после школы. В зоне СВО был рядовым контактной службы. Погиб Андрей при исполнении долга: на своей боевой машине он столкнулся с боевиками и получил ранения, не совместимые с жизнью.

Владимир Гоненко был мобилизован и определен в Воздушно-десантные войска. В составе штурмовой группы участвовал в захвате вражеского опорного пункта. Владимир получил смертельное ранение, когда спасал своего командира.

Я подписал соответствующее распоряжение. С инициативой ранее выступила Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников», — сообщил глава города в своем Телеграм-канале.

Напомним, предложение вынесла общественная организация ветеранов десантных войск. Инициативу поддержали тюменские чиновники и депутаты.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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