УФАС выясняет, почему в Тюмени подорожал бензин

По данным сервиса fuelprices.ru, за последнюю неделю в Тюменской области стоимость топлива на заправках возросла от 25 до 80 копеек. Литр АИ-92 подорожал на 31 копейку (49,79 рублей), АИ-95 — на 25 копеек (55,15 рублей) Бензин марки АИ-98 стал стоить дороже на 36 копеек (66,16 рублей), дизельное топливо — на 80 копеек (61,68 рублей).