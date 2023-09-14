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УФАС выясняет, почему в Тюмени подорожал бензин

УФАС выясняет, почему в Тюмени подорожал бензин

14 сентября 2023, 07:14
Фото: 1MI
Тюменские антимонопольщики проверят по поручению центрального аппарата антимонопольной службы экономическую обоснованность стоимости топлива в регионе.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — пояснили в УФАС по Тюменской области.

И добавили, что при обнаружении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

По данным сервиса fuelprices.ru, за последнюю неделю в Тюменской области стоимость топлива на заправках возросла от 25 до 80 копеек. Литр АИ-92 подорожал на 31 копейку (49,79 рублей), АИ-95 — на 25 копеек (55,15 рублей) Бензин марки АИ-98 стал стоить дороже на 36 копеек (66,16 рублей), дизельное топливо — на 80 копеек (61,68 рублей).

За последние три года цена дизтоплива выросла на 13 рублей 32 копейки, АИ-92 — на 7 рублей 82 копейки, АИ-95 — на 8 рублей 67 копеек. Литр АИ-98 стал стоить дороже на 13 рублей 32 копейки, нежели тремя годами ранее.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость АИ-92 достигла исторического максимума. Ее зафиксировали на АЗС сети «Новый поток» — там литр бензина на этой неделе продавали за 51,6 рублей.

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