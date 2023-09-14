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Updated Сегодня, 14:06

Бассейн для детей

Тюменский аквапарк резко повысил цены на период осенних каникул

14 сентября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Бассейн для детей
В период с 23 октября по 6 ноября стоимость посещения тюменского аквапарка «ЛетоЛето» увеличится на 15-20%. В это время будут действовать тарифы выходного дня.

В это время в школах Тюменской области должны начаться осенние каникулы. Цены вырастут примерно на 400 рублей в зависимости от тарифа. Минимальный — от 2 тысяч рублей.

«Стоимость посещения аквапарка и спа-комплекса изменится. Будут действовать тарифы выходного дня», — сообщили «Нашему городу» представители аквапарка.

На данный момент термальный курорт закрыт для помещений, он откроется только 22 сентября после ремонта.

Ранее «Наш город» сообщал, что аквапарк закрылся в августе. В администрации термального курорта сообщили, что отель, рестораны и спа тоже не будут работать.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аквапарк
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