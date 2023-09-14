Тюменский аквапарк резко повысил цены на период осенних каникул

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В это время в школах Тюменской области должны начаться осенние каникулы. Цены вырастут примерно на 400 рублей в зависимости от тарифа. Минимальный — от 2 тысяч рублей.
«Стоимость посещения аквапарка и спа-комплекса изменится. Будут действовать тарифы выходного дня», — сообщили «Нашему городу» представители аквапарка.
На данный момент термальный курорт закрыт для помещений, он откроется только 22 сентября после ремонта.
Ранее «Наш город» сообщал, что аквапарк закрылся в августе. В администрации термального курорта сообщили, что отель, рестораны и спа тоже не будут работать.