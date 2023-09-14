Тюменские эксперты рассказали о преимуществах покупки квартиры сейчас

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Все те, кто не успел оформить ипотеку или получить одобрение по ней, сейчас задаются вопросом: как поступить — покупать или ждать? В Центробанке дали понять, что на понижение ставок пока рассчитывать не стоит: она либо останется прежней, либо увеличится еще.
С покупкой квартиры не стоит затягивать, считают эксперты. Ставки по ипотеке с господдержкой сейчас варьируются от 5 до 8%. Льготная ипотека дает возможность купить квартиры в новостройках, поэтому жилье в строящихся или недавно сданных домах становится наиболее востребованным и экономически выгодным приобретением.
Кроме того, ряд застройщиков заморозил стоимость объектов. Так, девелопер «Мидгард Рус» до конца сентября продает квартиры в ЖК «Уездные кварталы» по старым ценам.
Приобрести квартиру в Жилом Комплексе «Уездные кварталы» можно по it-ипотеке (ставка от 4%), семейной ипотеке (ставка от 5%) или по программе господдержки (ставка от 7%).
Для совершения покупки также можно воспользоваться жилищным сертификатом, trade-in (обмен) или рассрочкой от застройщика (если оплатить 50% стоимости, а оставшуюся сумму вносить равными платежами).
Для тех, кто торопится не только купить каартиру, но и заехать в нее, прекрасно подойдет первый дом. Срок сдачи — первый квартал 2024 года, но строительство идет с опережением, и девелопер планирует передать ключи своим новоселам уже в этом году.
Всего в проекте три квартала. Первый состоит из трех домов, у каждого из них своя концепция. Этот дом прекрасно подойдет для больших и дружных семей, которым необходимо пространство.
Второй дом — для современных людей, которые привыкли жить для себя (срок сдачи — 3-й квартал 2024 года).
Третий— для любителей комфорта и видовых характеристик (срок сдачи — 3-й квартал 2025 года).
«Уездные кварталы» — это исключительный комфорт для покупателей, которые хотят жить в современном районе. Жилой комплекс идеально вписался и завершил архитектурный ансамбль локации Тюменской Слободы своей современной формой.
Рядом с комплексом расположился естественный экопарк «Комарово», а внутри самого квартала архитекторы разбили свой экомир. Двор — это настоящий зеленый оазис с ландшафтным дизайном, изобилием растений, деревьев и кустарников. Любители единения с природой оценят также благоустроенный пешеходный бульвар и уютный сквер с фонтаном.
Если при выборе квартиры отдается предпочтение отдыху на свежем воздухе, то во дворе ЖК можно найти комфортные шезлонги и теневые навесы. А для детей здесь созданы разнообразные игровые пространства: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любители активного досуга оценят воркаут-площадку.
Застройщик подготовил более 100 вариантов планировок от 40 квадратных метров под любой сценарий жизни, как в домах европейского типа малой этажности, так и в архитектурной доминанте комплекса — величественной башне-небоскребе.
В «Уездных кварталах» представлены светлые квартиры комфорт-класса с высокими трехметровыми потолками и увеличенными окнами на последних этажах. Есть особые варианты — с угловым остеклением, которое наполняет пространство естественным светом и воздухом.
Витражные окна, видовые террасы, мастер-спальни — все, о чем вы когда-то мечтали, любуясь жизнью голливудских звезд, теперь может стать атрибутами вашего обычного дня.
Застройщик предлагает не тратить ресурсы на ремонтную волокиту, чтобы переезд стал действительно праздником.
Мы предлагаем квартиры не только с чистовой отделкой, но и с качественным готовым ремонтом. Хороший вариант для тех, кто хочет сохранить время и энергию для семьи, — говорят в компании.
О проекте, стоимости квартир и других подробностях уточняйте у менеджеров в офисе продаж, по телефону 8 (3452) 39-47-81 или на сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1;
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
Реклама. ООО «СЗ МИДГАРД РУС». ukvartal.ru.