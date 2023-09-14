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Тюменец нашел маковую соломку и за это поедет в тюрьму

Тюменец нашел маковую соломку и за это поедет в тюрьму

14 сентября 2023, 06:51
Фото: pxhere.com
33-летний житель деревни Юшкова в Тюменской области задержан с наркотическими веществами. По словам подозреваемого, наркотики он нашел в заброшенном доме и забрал себе для личного потребления.
Сюжет
Полиция

Стражи порядка задержали 33-летнего жителя деревни Юшкова, который прятал более 400 граммов наркотических веществ в своем мотоблоке.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что изъятые вещества являются «маковой соломкой». По словам задержанного, он нашел наркотики в заброшенном доме и собирался употребить сам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении без цели сбыта наркотических веществ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Викулово#Наркотики#Любовь Селезнева
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