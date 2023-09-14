Тюменец нашел маковую соломку и за это поедет в тюрьму

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Стражи порядка задержали 33-летнего жителя деревни Юшкова, который прятал более 400 граммов наркотических веществ в своем мотоблоке.
В результате проведенной экспертизы выяснилось, что изъятые вещества являются «маковой соломкой». По словам задержанного, он нашел наркотики в заброшенном доме и собирался употребить сам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении без цели сбыта наркотических веществ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы.