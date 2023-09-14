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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Погода в Тюмени

Теплая осенняя погода ожидается в Тюмени к концу сентября

14 сентября 2023, 15:54
Фото: 1MI
Погода в Тюмени
В областной столице синоптики обещают до + 23 градусов. Потепление ожидается с 22 сентября.

Южный ветер принесёт в Тюмень осеннее тепло. Через неделю ожидается малооблачная погода, к 14:00 столбики термометра покажут до + 23 градусов. Скорость ветра повысится до 8-10 м/с. Заморозков ждать не стоит.

23 и 24 сентября в городе будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха днём составит + 23 градуса, западный ветер не принесёт в Тюмень осадков.

Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре река Тура серьёзно обмелела. Ситуация продолжает усугубляться, однако тюменские власти перекладывают ответственность на федералов.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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