Теплая осенняя погода ожидается в Тюмени к концу сентября

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Южный ветер принесёт в Тюмень осеннее тепло. Через неделю ожидается малооблачная погода, к 14:00 столбики термометра покажут до + 23 градусов. Скорость ветра повысится до 8-10 м/с. Заморозков ждать не стоит.
23 и 24 сентября в городе будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха днём составит + 23 градуса, западный ветер не принесёт в Тюмень осадков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре река Тура серьёзно обмелела. Ситуация продолжает усугубляться, однако тюменские власти перекладывают ответственность на федералов.