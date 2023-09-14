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Published Сегодня, 03:58

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Updated Сегодня, 05:17

Такого еще не было: «Пятерочка» дарит своим покупателям миллионы

Такого еще не было: «Пятерочка» дарит своим покупателям миллионы

14 сентября 2023, 03:58
Фото: «Пятерочка»
Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Сентябрьские миллионы», в рамках которой разыграет среди своих гостей 4 миллиона рублей и другие ценные призы. Акция стартует 11 сентября во всех магазинах «Пятерочка» и продлится до 15 октября 2023 года.

По условиям акции «Сентябрьские миллионы» покупатели получают возможность выиграть один из трех миллионов рублей различными способами.

Так, гость совершивший покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировавший свой чек на сайте actions.5ka.ru, сможет принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз которого — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.

Еще одна возможность получить миллион рублей — совершая покупки, собрать 10 достижений. Их можно получить за приобретение определенного количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, за отказ от пластикового пакета на кассе и за многое другое.

«Пятерочка» также дает возможность всем друзьям стать претендентами на розыгрыш третьего миллиона рублей. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. Двое победителей розыгрыша получат по 1 млн рублей каждый.

А за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

В акции «Сентябрьские миллионы» предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров, представленных партнерами. Приобретая продукцию определенных брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.

Все подробности акции, условий участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

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