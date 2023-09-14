Такого еще не было: «Пятерочка» дарит своим покупателям миллионы

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По условиям акции «Сентябрьские миллионы» покупатели получают возможность выиграть один из трех миллионов рублей различными способами.
Так, гость совершивший покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировавший свой чек на сайте actions.5ka.ru, сможет принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз которого — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.
Еще одна возможность получить миллион рублей — совершая покупки, собрать 10 достижений. Их можно получить за приобретение определенного количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, за отказ от пластикового пакета на кассе и за многое другое.
«Пятерочка» также дает возможность всем друзьям стать претендентами на розыгрыш третьего миллиона рублей. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. Двое победителей розыгрыша получат по 1 млн рублей каждый.
А за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.
В акции «Сентябрьские миллионы» предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров, представленных партнерами. Приобретая продукцию определенных брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.
Все подробности акции, условий участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.