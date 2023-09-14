Такого еще не было: «Пятерочка» дарит своим покупателям миллионы

Так, гость совершивший покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировавший свой чек на сайте actions.5ka.ru, сможет принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз которого — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.