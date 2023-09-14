Сроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенести

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа сообщалось о том, что скандальную развязку в районе «Комарово» стоимостью порядка 2 миллиардов сдадут до конца этого года. Против строительства развязки выступали местные жители, так как для возведения трассы требовалось вырубить около двух тысяч деревьев. Состоялись судебные разбирательства, но в итоге суд все-таки встал на сторону властей и разрешил стройку через природный парк, являющийся особо охраняемой природной территорией.