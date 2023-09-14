Сроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенести

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 06:22
«В связи с длительностью процедуры переустройства (переноса) значительного объема попадающих в зону строительства коммуникаций, запланированный на 2023 год объем строительно-монтажных работ по объекту „Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254‚ Иртыш». Подъезд к Тюмени» будет перенесен на 2024 год», — указано в документе.
Денежные средства в размере более 337 миллионов рублей, оставшиеся из-за переноса сроков строительства дороги у Червишевского тракта, направят на развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом (более 5,5 миллионов), строительство дорог (240 миллионов рублей), проектные работы (более 21 миллиона рублей), содержание дорог (более 69 миллионов рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа сообщалось о том, что скандальную развязку в районе «Комарово» стоимостью порядка 2 миллиардов сдадут до конца этого года. Против строительства развязки выступали местные жители, так как для возведения трассы требовалось вырубить около двух тысяч деревьев. Состоялись судебные разбирательства, но в итоге суд все-таки встал на сторону властей и разрешил стройку через природный парк, являющийся особо охраняемой природной территорией.