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Сроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенести

Сроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенести

14 сентября 2023, 05:39
Фото: 1MI
Тюменские власти перенесут строительство развязки на выезде из Тюмени в районе Ожогино на 2024 год. Такая информация указана в проекте постановления Главного управления строительства региона.
«В связи с длительностью процедуры переустройства (переноса) значительного объема попадающих в зону строительства коммуникаций, запланированный на 2023 год объем строительно-монтажных работ по объекту „Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254‚ Иртыш». Подъезд к Тюмени» будет перенесен на 2024 год», — указано в документе.

Денежные средства в размере более 337 миллионов рублей, оставшиеся из-за переноса сроков строительства дороги у Червишевского тракта, направят на развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом (более 5,5 миллионов), строительство дорог (240 миллионов рублей), проектные работы (более 21 миллиона рублей), содержание дорог (более 69 миллионов рублей).

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа сообщалось о том, что скандальную развязку в районе «Комарово» стоимостью порядка 2 миллиардов сдадут до конца этого года. Против строительства развязки выступали местные жители, так как для возведения трассы требовалось вырубить около двух тысяч деревьев. Состоялись судебные разбирательства, но в итоге суд все-таки встал на сторону властей и разрешил стройку через природный парк, являющийся особо охраняемой природной территорией.

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