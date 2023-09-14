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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 14 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 14 сентября

14 сентября 2023, 03:48
Фото: 1MI
Четверг, 14 сентября, на юге Тюменской области пройдет без осадков. Метеорологи обещают переменную облачность, северный ветер с переходом на северо-западный до 3-8 метров в секунду и +17…+22 днем до +3.+8 ночью. Местами вероятны заморозки до -5.

В Тюмени в четверг в утренние часы термометры покажут +9…+11, скорость северо-западного ветра составит 2 метра в секунду, влажность воздуха 94%. Ближе к обеду воздух в областной столице прогреется до +19…+21. Ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до +11….+16, ожидается северный ветер до 5 м/с. В течение всего дня и вечера сохранится ясная погода.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:06, закат в 19:00, продолжительность дня 12 часов 54 минуты.

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В Тобольске 14 сентября ожидается солнечная погода в течение всего дня. Утром термометры покажут +7…+9, до полудня сохранится безветренная погода. Влажность воздуха в утренние часы составит 100%.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18…+20, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 м/с, влажность уменьшится до 58%. В вечернее и ночное время суток температура воздуха опустится до +10…+13, ожидается ветер до 3-4 м/с.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 5:54, закат в 18:50, продолжительность дня 12 часов 56 минут.

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В Ялуторовске в четверг ожидается переменная облачность и штиль. В утренние часы термометры покажут +9…+10, влажность воздуха составит 90%. К полудню потеплеет до +19…+20, влажность уменьшится до 65%.

В вечерние и ночные часы показатели термометра не опустятся ниже +12…+14.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:03, закат в 18:57, продолжительность дня 12 часов 54 минуты.

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В Заводоуковске в четверг, 14 сентября, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +9…+11, скорость западного ветра с переходом на северный 1-2 м/с, влажность воздуха до 90%. Ближе к обеду воздух прогреется до +19.+21, ветер усилится до 5 метров в секунду.

В вечерние и ночные часы термометры не опустятся ниже +14…+16, северный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:02, закат в 18:55, продолжительность дня 12 часов 53 минуты.

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В Ишиме предпоследний день рабочей недели ожидается солнечным. Утром термометры покажут +6…+8, будет дуть северо-западный ветер до скоростью до 2 м/с, влажность воздуха 92%. Днем температура воздуха составит +18.+20, ветер сменит направление на северо-восточное, его скорость составит 4-5 м/с.

В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +11…+15, ожидается безветренная погода, влажность воздуха 80%.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 5:51, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 52 минуты.

#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Погода в Тюмени
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