Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 14 сентября

В Тюмени в четверг в утренние часы термометры покажут +9…+11, скорость северо-западного ветра составит 2 метра в секунду, влажность воздуха 94%. Ближе к обеду воздух в областной столице прогреется до +19…+21. Ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.