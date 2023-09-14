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Подробности смертельного ДТП: водитель и пассажир BMW сгорели

Подробности смертельного ДТП: водитель и пассажир BMW сгорели

14 сентября 2023, 05:07
Фото: ГИБДД
Стали известны подробности смертельной аварии под селом Исетское, где столкнулись и загорелись фура и BMW. По словам очевидцев, BMW закрутило по дороге, возможно лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу — прямо под колеса большегруза.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

От удара легковушку разорвало пополам, водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Водитель и пассажир сгорели. В аварии погибли двое 30-летних жителей Новопавловска Ставропольского края — они ехали в BMW. Водитель фуры остался жив, его госпитализировали с травмами в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром на трассе Курган — Тюмень из-за смертельной аварии на 143-м километре автодороги закрыли движение автотранспорта. Объезд организован только для легковых автомобилей, грузовой транспорт пока не пропускают. Из-за перекрытой дороги образовался километровый затор.

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