Подробности смертельного ДТП: водитель и пассажир BMW сгорели

От удара легковушку разорвало пополам, водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Водитель и пассажир сгорели. В аварии погибли двое 30-летних жителей Новопавловска Ставропольского края — они ехали в BMW. Водитель фуры остался жив, его госпитализировали с травмами в больницу.