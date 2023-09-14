Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
С приходом осени в Тюменской области становится меньше солнечного света, а сырость и ветер, наоборот, становятся постоянными спутниками на прогулке. В связи с этим, люди часто испытывают усталость, а также начинают чаще болеть. Нутрициолог Инна Павлова рассказала телеканалу «Саратов 24», как избежать осенней хандры в период холодов и дождей.
Как утверждает эксперт, недостаток некоторых витаминов можно определить и восполнить без анализов. Например, судороги в ногах означают дефицит магния. А йода в принципе не хватает большинству россиян, но при его употреблении важно учитывать индивидуальные особенности организма.
Организм сам подскажет, чего ему не хватает и нутрициолог расшифровала его намеки. Так, по ее словам, о недостатке витаминов А и Е может говорить сухость кожи, о дефиците витамина D говорят выпадение волос, усталость и боль в суставах, а онемение конечностей — о нехватке витамина B12. Из-за дефицита меди возникают белые пятна на коже, а из-за нехватки витаминов К и С на теле появляются синяки.
«Самые важные же анализы, конечно, индивидуальны. Скажем, половые гормоны или печеночные ферменты вы будете сдавать при необходимости в вашем конкретном случае. А вот ОАК, ОАМ, общий белок в крови, уровень ферритина, глюкозы и холестерина в крови лучше проверять ежегодно», — сообщает эксперт.
Также, подытожила Павлова, важно убедиться, что в организме нормальный уровень белка, глюкозы и «хорошего» холестерина.