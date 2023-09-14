nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Витамины необходимы человеку, особенно в пиковые периоды.

Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов

14 сентября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Витамины необходимы человеку, особенно в пиковые периоды.
Осень — пора болезней и апатии. Эксперт рассказала, как определить дефицит витаминов и наслаждаться природой, а не страдать от авитаминоза.

Ушел солнечный свет и пришел осенний авитаминоз

С приходом осени в Тюменской области становится меньше солнечного света, а сырость и ветер, наоборот, становятся постоянными спутниками на прогулке. В связи с этим, люди часто испытывают усталость, а также начинают чаще болеть. Нутрициолог Инна Павлова рассказала телеканалу «Саратов 24», как избежать осенней хандры в период холодов и дождей.

Как утверждает эксперт, недостаток некоторых витаминов можно определить и восполнить без анализов. Например, судороги в ногах означают дефицит магния. А йода в принципе не хватает большинству россиян, но при его употреблении важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Тюменцам рассказали, как защитить ребенка в период осенних заболеваний
Узнать подробнее

От А до B12: симптомы дефицита витаминов

Организм сам подскажет, чего ему не хватает и нутрициолог расшифровала его намеки. Так, по ее словам, о недостатке витаминов А и Е может говорить сухость кожи, о дефиците витамина D говорят выпадение волос, усталость и боль в суставах, а онемение конечностей — о нехватке витамина B12. Из-за дефицита меди возникают белые пятна на коже, а из-за нехватки витаминов К и С на теле появляются синяки.

«Самые важные же анализы, конечно, индивидуальны. Скажем, половые гормоны или печеночные ферменты вы будете сдавать при необходимости в вашем конкретном случае. А вот ОАК, ОАМ, общий белок в крови, уровень ферритина, глюкозы и холестерина в крови лучше проверять ежегодно», — сообщает эксперт.

Также, подытожила Павлова, важно убедиться, что в организме нормальный уровень белка, глюкозы и «хорошего» холестерина.

Читайте также:
Эксперт рассказал, можно ли распознать пропавшую шаурмуМолодой ученый придумал «чемоданчик» для домашнего восстановления после инсультаЗдоровье в фокусе: близкофокусная радиотерапия против боли
#Общество#Болезни#Врачи#Тюменская область#Здоровье#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Сегодня, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Сегодня, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Сегодня, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 06:48
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Вчера, 01:10