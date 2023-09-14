Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов

Организм сам подскажет, чего ему не хватает и нутрициолог расшифровала его намеки. Так, по ее словам, о недостатке витаминов А и Е может говорить сухость кожи, о дефиците витамина D говорят выпадение волос, усталость и боль в суставах, а онемение конечностей — о нехватке витамина B12. Из-за дефицита меди возникают белые пятна на коже, а из-за нехватки витаминов К и С на теле появляются синяки.