От тюменцев скрывают препарат АСД — правда или фейк?

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Тюменцам в соцсетях рассказывают о лекарстве АСД, которое лечит от многих болезней и от рака в том числе. Авторы сообщения отмечают, что от граждан РФ скрывают данный препарат и его эффект.
Между тем на сайте Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии про АСД есть статья, где АСД официально не применяется для лечения рака, заболеваний ЖКТ, болезней нервной или дыхательной систем. Эксперты заключают, что АСД — это «кот в мешке». Он включает в себя приблизительный набор компонентов в примерном количестве с непрогнозируемым эффектом.
Цена на АСД небольшая, поэтому, услышав историю о чудесном выздоровлении, пациенты решают проверить его эффективность на себе. Медики предупреждают, что использовать АСД на этом фоне от официальных, действующих лекарств может быть смертельно опасно.
Более того, препарат АСД является ветеринарным и используется исключительно для лечения сельскохозяйственных животных.
«Чтобы человек мог принимать такие лекарства, они должны пройти доклинические и клинические испытания», — сообщил доктор фармацевтических наук Евгений Абизов изданию Ура.ру.
Препарат в России не запрещен и спокойно продается без рецепта в ветеринарных аптеках.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.