Основатель «Додо Пиццы» инвестировал в стартап тюменского бизнесмена

Овчинников инвестирует в новый бизнес свои деньги и проконтролирует весь процесс развития проекта «Повар на связи». Стоит отметить, что сервис для самозанятых кондитеров и поваров заработал ещё год назад. Он должен увеличить продажи уже готовых блюд, продавать их будут как в маркетплейсе. Производители и частные предприниматели отображаются на карте приложения, с ними можно контактировать через сервис. Здесь же можно оставить отзывы, меню, разместить другую информацию для покупателей. Сервис ожидает получать прибыль за оформление сделки.