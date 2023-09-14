Основатель «Додо Пиццы» инвестировал в стартап тюменского бизнесмена

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Основатель пиццерии Федор Овчинников станет наставником и окажет поддержку тюменцу в развитии нового бизнеса.
«24 августа я писал о том, мы привлекли ангельские инвестиции в „Повар на связи“. Пришло время раскрыть карты — нашим инвестором стал Федор Овчинников, основатель сети „Додо Пицца“», — сообщил Владислав Джурович в своём Telegram-канале.
Овчинников инвестирует в новый бизнес свои деньги и проконтролирует весь процесс развития проекта «Повар на связи». Стоит отметить, что сервис для самозанятых кондитеров и поваров заработал ещё год назад. Он должен увеличить продажи уже готовых блюд, продавать их будут как в маркетплейсе. Производители и частные предприниматели отображаются на карте приложения, с ними можно контактировать через сервис. Здесь же можно оставить отзывы, меню, разместить другую информацию для покупателей. Сервис ожидает получать прибыль за оформление сделки.
Сумма инвестиций в проект не раскрывается. Ожидается, что весь для организации работы сервиса нужно несколько десятков миллионов рублей.
В данный момент «Повар на связи» работает только в Тюмени и позиционирует себя как «первый в России food-маркетплейс». В его базе данных более 1500 десертов от кондитеров, блюд от поваров и продуктов от фермеров, которые можно заказать напрямую. Цены здесь достаточно большие.