Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля

По словам финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Сергея Чеврычкина, вместе с продуктами вырастут в цене и непродовольственные товары — табачная продукция может вырасти в цене на 10-20% в связи с повышением акциза на 30%. До 15% увеличатся цены на автомобили, лекарственные средства, содержащие этанол (в случае введения акциза на этанол), пишет РБК Тюмень.