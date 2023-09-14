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Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля

Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля

14 сентября 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Тюменской области осенью этого года стоимость на некоторые виды товаров увеличится до 50%. На рост цен влияние окажут как подорожание импортного сырья из-за девальвации рубля, так и низкий процент урожайности.

По данным аналитиков, деликатесы из мяса, колбасные изделия подорожают осенью в среднем на 10-15% из-за роста издержек производителей, увеличения стоимости мяса. До 12% ожидается рост цен на майонез и соусы из-за подорожания основных ингредиентов — яиц и масла.

Оливки и оливковое масло, имбирь будут стоимость дороже до 50% из-за неурожая. Также засуха негативно скажется на ценах на чай и кофе — ожидается увеличение до 6-9%. на 10-15% подорожают овощи и фрукты.

Рыба и морепродукты будут стоить дороже на 15-20 из-за прекращения ввоза товаров на территорию России из недружественных стран (США, Норвегии, стран Евросоюза). Кроме того, до 20% увеличатся цены на соки, газировку, кондитерские изделия и снеки из-за роста цен на импортное сырье.

По словам финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Сергея Чеврычкина, вместе с продуктами вырастут в цене и непродовольственные товары — табачная продукция может вырасти в цене на 10-20% в связи с повышением акциза на 30%. До 15% увеличатся цены на автомобили, лекарственные средства, содержащие этанол (в случае введения акциза на этанол), пишет РБК Тюмень.

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Следует отметить, что в России ускоренный рост стоимости товаров обусловлен геополитической ситуацией, санкциями и ростом курса валюты. Падения рубля существенно повысило в цене импортные товары. При этом реальные доходы населения упали — о росте в 3% Росстат сообщал только в 2021 году.

В Тюменской области 12,4% жителей живут за чертой бедности. По уровне материального благополучия регион находится на 31 месте среди субъектов Уральского федерального округа.

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