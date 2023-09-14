Огромная пробка в 3 километра остановила движение на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По информации тюменских водителей, здесь столкнулись четыре легковые машины.
«В районе Воронинских горок на Объездной серьёзное ДТП. Здесь сразу четыре легковушки столкнулись. Движения стоит в сторону выезда из города», — сообщил «Нашему городу» таксист Валерий Ф.
Ещё одно ДТП произошло в этом же районе на улице Авторемонтной. Здесь столкнулись легковушка и мотоцикл.
«Авторемонтная 8, столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал мотоциклист, ему 35 лет», — сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».
Ранее «Наш город» отмечал, что 13 сентября в районе Московского тракта собралась пробка почти в 5 километров.