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Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Пробки в Тюмени

Огромная пробка в 3 километра остановила движение на Объездной дороге Тюмени

14 сентября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
В областной столице из-за двух аварий наблюдается крупная пробка в восточной части города.

По информации тюменских водителей, здесь столкнулись четыре легковые машины.

«В районе Воронинских горок на Объездной серьёзное ДТП. Здесь сразу четыре легковушки столкнулись. Движения стоит в сторону выезда из города», — сообщил «Нашему городу» таксист Валерий Ф.

Ещё одно ДТП произошло в этом же районе на улице Авторемонтной. Здесь столкнулись легковушка и мотоцикл.

«Авторемонтная 8, столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал мотоциклист, ему 35 лет», — сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».

Ранее «Наш город» отмечал, что 13 сентября в районе Московского тракта собралась пробка почти в 5 километров.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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