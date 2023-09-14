Недалеко от Тюмени появится крупный термальный курорт

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«Разрабатывается мастер-план развития территории рядом с „Жемчужиной Сибири“ для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный», — сообщил на пресс-конеференции 14 сентября губернатор Александр Моор.
На данный момент около «Жемчужины Сибири» работают специалисты, они изучат обстановку и рассчитают потенциал территории для строительства термального курорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в горячем источнике «Сибирский» произошла поломка. Из-за этого вода в бассейне стала холодной, его закрыли на ремонт.