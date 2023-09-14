nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Горячие источники

Недалеко от Тюмени появится крупный термальный курорт

14 сентября 2023, 12:00
Фото: Скрин 2ГИС
Горячие источники
Большой курорт появится в 40 километрах от областной столицы. В данный момент тюменские власти разрабатывают план развития территории, потенциал проекта изучат эксперты.
«Разрабатывается мастер-план развития территории рядом с „Жемчужиной Сибири“ для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный», — сообщил на пресс-конеференции 14 сентября губернатор Александр Моор.

На данный момент около «Жемчужины Сибири» работают специалисты, они изучат обстановку и рассчитают потенциал территории для строительства термального курорта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в горячем источнике «Сибирский» произошла поломка. Из-за этого вода в бассейне стала холодной, его закрыли на ремонт.

Читайте также:
Осенью тюменцы готовы платить до 1,2 млн рублей за отдых на дорогих курортахТолько 16 соискателям из Тюмени предлагают зарплату выше 100 тысяч рублейЦены на такси в Тюмени обречены на еще больший рост
#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Сегодня, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Сегодня, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Сегодня, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Сегодня, 10:30
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Вчера, 01:10