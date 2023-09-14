На первом в России форуме подрядчиков «Страна» презентовала свой тендерный портал

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в шести регионах России: Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Тюменской области «Страна» — несменный лидер по объемам текущего строительства. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 45 тысяч человек. Земельный банк компании — 5 млн кв. м.