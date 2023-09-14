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Updated Сегодня, 05:27

На первом в России форуме подрядчиков «Страна» презентовала свой тендерный портал

На первом в России форуме подрядчиков «Страна» презентовала свой тендерный портал

14 сентября 2023, 05:24
Фото: Владимир Чебалдин
220 партнеров, подрядчиков и поставщиков из разных регионов России собрал федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Девелопер провел форум в своем домашнем регионе, в Тюмени. Событие стало площадкой для открытого диалога, обмена идеями и инновационными подходами.

На форуме застройщик презентовал новую разработку компании — портал партнеров. Это собственная электронная тендерная площадка девелопера. Его цель — сделать участие в тендерах «Страны» максимально простым. Регистрация на портале занимает всего 5 минут, и после нее партнер получает полный доступ к функционалу ресурса.

Фото: Владимир Чебалдин

Портал партнеров предусматривает подписание документов через ЭЦП (электронную цифровую подпись), быстрое согласование и заключение договоров, унифицированные формы контрактов в зависимости от комплекса работ. Путеводитель реализации проектов отражает все пошаговые действия при работе с застройщиком.

Фото: Владимир Чебалдин

После подписания договора дальнейшее взаимодействие ведется через портал АС «Строитель», который также является внутренней разработкой ГК «Страна Девелопмент». Автоматизированная система позволяет контролировать и фиксировать все этапы и объемы работ на объекте. Два модуля синхронизируются между собой, благодаря чему нет необходимости в повторной регистрации и заполнении документов.

В первую очередь мы работаем для людей. Поэтому все наши проекты, которые мы реализуем, должны быть построены качественно. Наши клиенты, жители микрорайонов и посетители торговых центров должны с удовольствием возвращаться домой, гулять по бульварам, совершать покупки, отдыхать и проводить время с семьей в той среде, которую мы совместно с нашими партнерами создаем. Для этого мы выстраиваем долгое и плодотворное сотрудничество с лучшими подрядчиками и поставщиками на строительном рынке страны, — рассказал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в шести регионах России: Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Тюменской области «Страна» — несменный лидер по объемам текущего строительства. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 45 тысяч человек. Земельный банк компании — 5 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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