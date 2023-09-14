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ГИБДД на месте аварии

Массовое ДТП в Тюмени: сразу четыре машины столкнулись на Объездной дороге

14 сентября 2023, 14:20
Фото: 1MI
ГИБДД на месте аварии
В этом районе скопилась крупная пробка почти на 3,5 километра, в аварии есть пострадавшие.
«Обход г. Тюмени, от ул. Ямская не доезжая перекрёстка на Метелево, Здесь столкнулись четыре легковых машины. Пострадали водитель и пассажир одной из автомобилей», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель. На место инцидента вызывали эвакуаторы, движение на участке регулируют и ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом же районе столкнулись легковушка и мотоцикл, пострадал 35-летний мужчина.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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