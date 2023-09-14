Массовое ДТП в Тюмени: сразу четыре машины столкнулись на Объездной дороге

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
«Обход г. Тюмени, от ул. Ямская не доезжая перекрёстка на Метелево, Здесь столкнулись четыре легковых машины. Пострадали водитель и пассажир одной из автомобилей», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель. На место инцидента вызывали эвакуаторы, движение на участке регулируют и ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом же районе столкнулись легковушка и мотоцикл, пострадал 35-летний мужчина.