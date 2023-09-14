Легендарная группа 90-х приедет с концертом в Тюмень

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По данным «Нашего города», мероприятие пройдёт в баре «Руки Вверх!». На концерте группа исполнит свои основные хиты «Скажи, красавица», «Класс, детка, класс», «Весна».
Девятого октября в Тюменской филармонии выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Уже 12 октября на сцене филармонии споёт Дима Билан.
14 числа в баре «Руки Вверх!» выступит эпатажная Линда. Тюменцы смогут услышать хиты, «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца» и «Отпусти меня».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с большим концертом выступит советский и российский эстрадный певец, композитор Владимир Пресняков. Мероприятие состоится 28 октября.