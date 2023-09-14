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концерты в Тюмени

Легендарная группа 90-х приедет с концертом в Тюмень

14 сентября 2023, 16:52
Фото: 1MI
концерты в Тюмени
Концерт группы «Фактор-2» пройдёт в областной столице 16 и 17 сентября. Коллективу исполнится 22 года.

По данным «Нашего города», мероприятие пройдёт в баре «Руки Вверх!». На концерте группа исполнит свои основные хиты «Скажи, красавица», «Класс, детка, класс», «Весна».

Девятого октября в Тюменской филармонии выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Уже 12 октября на сцене филармонии споёт Дима Билан.

14 числа в баре «Руки Вверх!» выступит эпатажная Линда. Тюменцы смогут услышать хиты, «Ворона», «Мама», «Цепи и кольца» и «Отпусти меня».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с большим концертом выступит советский и российский эстрадный певец, композитор Владимир Пресняков. Мероприятие состоится 28 октября.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты#Выступление
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