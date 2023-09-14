Компания «БАС» активизирует в РФ услуги по транспортировке грузов беспилотниками

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Соответствующая договоренность была достигнута на площадке ВЭФ во Владивостоке, пишут newizv.ru.
Как ожидается, благодаря совместной работе молодой компании «Беспилотные авиационные системы» и АО «Глонасс» темпы цифровизации транспортной отрасли России существенно ускорятся. Планируется, что беспилотники БАС можно будет использовать для доставки грузов, мониторинга, аэрофотосъемок.
Глава ООО «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул, что развитие инфраструктуры связи и наблюдения необходимо для запуска новых услуг и сервисов, которые реализуются благодаря беспилотным авиационным системам. При этом АО «Глонасс», выступая в роли независимого кроссплатформенного игрока с уже сложившейся инфраструктурой, можно считать наиболее выгодным партнером для воплощения инициатив «беспилотья», имеющих важное значение для России.
Первые коммерческие полеты управляемых дронов уже успешно завершились. Сейчас специалисты дорабатывают дроны для того, чтобы в будущем использовать их в регионах с неустойчивой сотовой связью, например, в Арктике или на Дальнем Востоке.
После внедрения беспилотных систем в национальное воздушное пространство России планируется в обязательном порядке согласовывать полеты с операторами аэронавигационного обслуживания и региональными органами власти. Это поможет снять ограничения на полеты беспилотников в тех регионах, где они действуют на сегодняшний день.
При этом в компании «БАС» не исключают, что в будущем смогут предлагать услуги по франшизе. Так как компания является национальным оператором беспилотной авиации, она имеет возможность учредить собственные филиалы в субъектах РФ.
До конца 2023 года компания намерена расширить свой авиапарк беспилотников до двухсот единиц. А к началу 2027 года флот оператора составит не менее 400 беспилотных систем.
В настоящее время компания работает над тем, чтобы определить самые высокоэффективные модели дронов, которые способны выполнять задачи в различных бизнес-сферах.
Представители пресс-службы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая при участии «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ) учредила ООО «БАС», рассказали о готовности большей части российских регионов к запуску новой отрасли — беспилотной авиации. Ранее глава ГТЛК Евгений Дитрих сделал заявление, что «БАС» сейчас можно рассматривать «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». Он считает, что эта компания, которая работает в стране чуть более года, сыграет большую роль в создании соответствующей инфраструктуры и выступит единым центром оказания услуг в отрасли грузовых авиаперевозок дронами в России.