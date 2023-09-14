Компания «БАС» активизирует в РФ услуги по транспортировке грузов беспилотниками

Представители пресс-службы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая при участии «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ) учредила ООО «БАС», рассказали о готовности большей части российских регионов к запуску новой отрасли — беспилотной авиации. Ранее глава ГТЛК Евгений Дитрих сделал заявление, что «БАС» сейчас можно рассматривать «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». Он считает, что эта компания, которая работает в стране чуть более года, сыграет большую роль в создании соответствующей инфраструктуры и выступит единым центром оказания услуг в отрасли грузовых авиаперевозок дронами в России.