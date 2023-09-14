Итоги дня Тюмени: новые горячие источники, девять уроков в день, проверка блогера

Тюменские власти перенесут строительство развязки на выезде из Тюмени в районе Ожогино на 2024 год. Всё из-за коммуникаций, не все из них удастся перенести до конца 2023 года. Денежные средства в размере более 337 миллионов рублей, оставшиеся из-за переноса сроков строительства дороги у Червишевского тракта, направят на развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом (более 5,5 миллионов), строительство дорог (240 миллионов рублей), проектные работы (более 21 миллиона рублей), содержание дорог (более 69 миллионов рублей).