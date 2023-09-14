Итоги дня Тюмени: новые горячие источники, девять уроков в день, проверка блогера

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Его построят примерно в 40 километрах от областной столицы. В данный момент тюменские власти разрабатывают план развития территории, потенциал проекта изучат эксперты.
На данный момент около «Жемчужины Сибири» работают специалисты, они изучат обстановку и рассчитают потенциал территории для строительства термального курорта.
Андрей Степанов высказался по ситуации с расписанием уроков в школах Тюмени. Он не поддерживает высокую нагрузку для учеников в учебных заведениях и подчеркнул, что по нормам СанПиНа нагрузка старшеклассников не должна превышать семь уроков.
Он хочет провести встречу с чиновниками регионального департамента образования. По его мнению, расписание в школах нужно структурировать. Ранее тюменцы пожаловались на большое количество уроков в учебном заведении №68. В день их могло быть до 9. Ученики других школ сообщали что им в будни могут поставить 8 уроков.
Тюменские власти перенесут строительство развязки на выезде из Тюмени в районе Ожогино на 2024 год. Всё из-за коммуникаций, не все из них удастся перенести до конца 2023 года. Денежные средства в размере более 337 миллионов рублей, оставшиеся из-за переноса сроков строительства дороги у Червишевского тракта, направят на развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом (более 5,5 миллионов), строительство дорог (240 миллионов рублей), проектные работы (более 21 миллиона рублей), содержание дорог (более 69 миллионов рублей).
Уроженца Тобольска, экс-футболиста, блогера Евгения Савина проверяют за дискредитирующую информацию о российской армии. Это уже не первая проверка Красавы (псевдоним Савина). И теперь ему грозит уголовная ответственность.
По данным тг-канала Baza, поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля, в котором Красава публично дискредитировал российскую армию. Еще несколько месяцев назад депутат Государственной Думы Роман Терюшков по данному факту направлял заявление в полицию на Савина и требовал привлечь блогера к ответственности. Ранее Евгения Савина привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Тюменец на данный момент проживает на Кипре. Ранее он был футболистом в ФК «Тюмень», «Анжи», тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов».