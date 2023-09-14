Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:50
За последние пять лет минимальный размер оплаты труда в России повысился более чем на 70%. Новый показатель всегда устанавливали с января, но иногда индексацию приходилось проводить дважды — например, в 2022 году из-за высоких темпов инфляции.
До 2021 года величину МРОТ рассчитывали в привязке к прожиточному минимуму (ПМ). Затем подход к расчету был изменен, и при индексации учитывалась медианная зарплата россиян. Темпы инфляции заставили правительство вернуться к прежней методике расчета.
В 2023–2024 гг. показатель минимальной оплаты труда будет определяться исходя из величины ПМ. А прожиточный минимум будут устанавливать в зависимости от прогнозируемых темпов инфляции. При этом отмечается, что показатель МРОТ должен быть выше ПМ не менее чем на 3 п. п. (процентных пункта).
В Тюмени с января 2018 года минимальная оплата труда увеличилась в 1,7 раза. На данный момент она составляет 16 242 рубля.
Российские власти проводят индексацию минимальной оплаты труда опережающими темпами. Если в январе 2023 года показатель повысили на 6,3%, то с января 2024 года он увеличится сразу на 18,5%. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию. По словам главы РФ, индексация МРОТ на 18,5% позволит обогнать темпы инфляции и опередить темпы роста зарплат россиян.
Выполняя задачу российского президента, Минтруд РФ подготовил поправки в законодательство по повышению минимальной оплаты труда. В ведомстве уточнили, что с января 2024 года МРОТ в стране составит 19 242 рубля.
Отметим, что в Тюменской области действует районный коэффициент к минимальной оплате труда. На 2023 год его размер установлен на уровне 2,636.
Эксперты считают, что повышение МРОТ с января будущего года в первую очередь решит проблемы низкооплачиваемых сотрудников. А вот всеобщего эффекта повышения зарплат при индексации минимального размера оплаты труда ждать не стоит.
Тем более что в Тюмени на начало 2023 года средняя предлагаемая заработная плата достигла 60 410 тыс. рублей. Летом текущего года размеры предлагаемых зарплат в регионе резко увеличились — их диапазон составил от 41 до 103 тысяч рублей. А по долгосрочному прогнозу экономического развития Тюмени власти подсчитали, что средняя зарплата тюменцев даже по самому скромному сценарию к 2025 году составит 84 тысячи рублей.
Очевидно, что на специалистах, получающих такую зарплату, индексация МРОТ до 19 242 тысяч рублей никак не отразится. Однако увеличение минимальной заработной платы повлияет на размер больничных. Также показатель учитывается при определении размера выплат по беременности и по безработице, по уходу за ребенком.
Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева:
«Увеличение минимальной оплаты труда не означает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех работников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ».