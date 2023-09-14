Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Тем более что в Тюмени на начало 2023 года средняя предлагаемая заработная плата достигла 60 410 тыс. рублей. Летом текущего года размеры предлагаемых зарплат в регионе резко увеличились — их диапазон составил от 41 до 103 тысяч рублей. А по долгосрочному прогнозу экономического развития Тюмени власти подсчитали, что средняя зарплата тюменцев даже по самому скромному сценарию к 2025 году составит 84 тысячи рублей.