nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2023, 06:31

Published 14 сентября 2023, 06:31

Modified 14 сентября 2023, 06:51

Updated 14 сентября 2023, 06:51

Ходят кинологи и силовики с оружием: тюменские школы и ТРЦ массово эвакуируют

14 сентября 2023, 06:31

Силовики эвакуируют тюменские школы и техникумы

Сюжет
Дети
В Тюменской области эвакуируют учебные заведения, медицинские учреждения и торговые центры. По данным источника «Нашего Города», причиной тому стали поступившие сообщения о минировании.

В настоящее время эвакуированы школа № 15, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, торговый центр «Сити Молл», психиатрическая больница в Винзилях. Территории данных учреждений проверяют сотрудники правоохранительных органов — кинологи, полиция, Росгвардия.

Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов ожидаются.

В Тюмени второй раз за месяц эвакуировали ТЦ «Магеллан»
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года по Тюмени прокатилась волна эвакуация в больницах и торговых центрах. В частности, 14 августа из-за сообщения о минировании была временно прекращена работа трех филиалов городской поликлиники № 5.

Читайте также:
Жительница Тюмени встретила рысь на окраине городаСроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенестиПодробности смертельного ДТП: водитель и пассажир BMW сгорели
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Новости тюмени#Эвакуация#Полиция#Минирование#Сообщения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика