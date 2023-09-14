Гражданин Монголии покалечил водителя Porsche в Ишиме

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Гражданин Монголии отделался административным наказанием в виде штрафа за аварию, произошедшую по его вине. ДТП произошло 2 апреля этого года в Ишимском районе на 301 километре трассы Тюмень — Ишим — Омск.
Виновник аварии не учел расстояние до двигавшегося впереди него Porsche Cayenne, из-за чего произошло столкновение. Водитель иномарки получил травмы средней степени тяжести.
В результате судебного разбирательства нарушителя привлекли к административной ответственности: он обязан выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.