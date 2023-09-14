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Гражданин Монголии покалечил водителя Porsche в Ишиме

Гражданин Монголии покалечил водителя Porsche в Ишиме

14 сентября 2023, 08:55
Фото: 1MI
Гражданин Монголии совершил ДТП в Тюменской области. Он не учел расстояние до двигавшегося впереди Porsche. Пострадали иномарка, ее водитель и бюджет виновника аварии.
Сюжет
Авария

Гражданин Монголии отделался административным наказанием в виде штрафа за аварию, произошедшую по его вине. ДТП произошло 2 апреля этого года в Ишимском районе на 301 километре трассы Тюмень — Ишим — Омск.

Виновник аварии не учел расстояние до двигавшегося впереди него Porsche Cayenne, из-за чего произошло столкновение. Водитель иномарки получил травмы средней степени тяжести.

В результате судебного разбирательства нарушителя привлекли к административной ответственности: он обязан выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Авария#Ишимский район#Дела судебные#Любовь Селезнева
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