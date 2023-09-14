Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:49
Сибирская язва — это заболевание, которое сопровождает человечество уже много лет и периодически вызывает эпидемии. Споры сибирской язвы были использованы в качестве биологического оружия, что вызвало скандал в 2001 году. Болезнь описана еще в древних книгах, включая ветхозаветные тексты. Об этом пишет RuNews24.Ru.
История болезни связана также с использованием споров в период Первой и Второй мировых войн. Различные страны проводили эксперименты, включая США, Великобританию и Японию. В Советском Союзе также разрабатывали биологическое оружие, и предполагается, что в 1979 году произошла утечка, которая привела к эпидемии.
Вспышки сибирской язвы регулярно происходят по всему миру, за исключением Антарктиды. В 2019 и 2020 годах случаи заболевания были зафиксированы в Дагестане. В Чувашии и под Воронежем также были случаи заражения, связанные с контактом с инфицированным скотом.
Симптомы сибирской язвы зависят от формы болезни. Существуют легочная и кожная формы. Кожные проявления включают появление пятен на коже, зуд, образование пузырьков с жидкостью и гноем, а также язвы. Температура тела может значительно повышаться, а также наблюдаются симптомы интоксикации.
Заражение происходит при контакте с кожей или домашними животными, а возбудители могут сохраняться в почве в течение длительного времени. Лечение осуществляется антибиотиками, однако важно начинать его как можно раньше для предотвращения осложнений.
Необходимо отметить, что эпидемия сибирской язвы в России не была зарегистрирована из-за локальных и быстро пресекаемых вспышек. По данным Роспотребнадзора и других организаций, опасности эпидемии не существует.