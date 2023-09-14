nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Есть ли риск эпидемии сибирской язвы в России

14 сентября 2023, 16:41
В Воронежской области, в Богучарском и Кантемировском районах, зафиксировано заражение сибирской язвой у восьми человек. Имеются два очага инфекции, которые были локализованы. В связи с этим на территории районах введен карантин.

Сибирская язва — это заболевание, которое сопровождает человечество уже много лет и периодически вызывает эпидемии. Споры сибирской язвы были использованы в качестве биологического оружия, что вызвало скандал в 2001 году. Болезнь описана еще в древних книгах, включая ветхозаветные тексты. Об этом пишет RuNews24.Ru.

История болезни связана также с использованием споров в период Первой и Второй мировых войн. Различные страны проводили эксперименты, включая США, Великобританию и Японию. В Советском Союзе также разрабатывали биологическое оружие, и предполагается, что в 1979 году произошла утечка, которая привела к эпидемии.

Вспышки сибирской язвы регулярно происходят по всему миру, за исключением Антарктиды. В 2019 и 2020 годах случаи заболевания были зафиксированы в Дагестане. В Чувашии и под Воронежем также были случаи заражения, связанные с контактом с инфицированным скотом.

Симптомы сибирской язвы зависят от формы болезни. Существуют легочная и кожная формы. Кожные проявления включают появление пятен на коже, зуд, образование пузырьков с жидкостью и гноем, а также язвы. Температура тела может значительно повышаться, а также наблюдаются симптомы интоксикации.

Заражение происходит при контакте с кожей или домашними животными, а возбудители могут сохраняться в почве в течение длительного времени. Лечение осуществляется антибиотиками, однако важно начинать его как можно раньше для предотвращения осложнений.

Необходимо отметить, что эпидемия сибирской язвы в России не была зарегистрирована из-за локальных и быстро пресекаемых вспышек. По данным Роспотребнадзора и других организаций, опасности эпидемии не существует.

Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Сегодня, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Сегодня, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Сегодня, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Сегодня, 10:30
Звезда шоу «Пацанки» из Тюмени креативно изуродовала машину парню за измену. Видео
Сегодня, 12:27