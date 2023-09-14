Есть ли риск эпидемии сибирской язвы в России

В Воронежской области, в Богучарском и Кантемировском районах, зафиксировано заражение сибирской язвой у восьми человек. Имеются два очага инфекции, которые были локализованы. В связи с этим на территории районах введен карантин.