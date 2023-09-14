Будет ли в Тюмени новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В российских мессенджерах активно распространяется информация о новом приказе Минобороны по частичной мобилизации. В «доказательство» приводится скан документа о новом наборе мобилизованных, подписанного самим главой ведомства Сергеем Шойгу.
Появление документа посеяло некоторую панику среди россиян, хоть на деле и оказалось очередным фейком. Во-первых, эксперты отметили недостоверность подписи министра обороны, а во-вторых, подчеркнули, что документ не размещен на официальном портале, а значит, не является подлинным.
Представители власти также опровергли слухи о новой волне частичной мобилизации осенью 2023 года в России. В частности, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что распространяемая информация об очередной волне частичной мобилизации «не имеет ничего общего с реальностью».
Отметим, что слухи о возобновлении частичной мобилизации в России периодически возникают на протяжении всего 2023 года. Предпосылками для этого служат то принятие нового закона «об электронных повестках», то рассылка мобилизационных предписаний, то ужесточение законодательства за уклонение от воинской службы.
В Тюмени, например, граждане встревожились после того, как студентов медвуза обязали предоставить информацию о себе до 5 сентября 2023 года в местный отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации. При этом уточнялось, что за непредоставление информации студентов будут штрафовать.
Тем не менее тюменские власти утверждают, что оснований для объявления частичной мобилизации в 2023 году нет.
Мероприятия по частичной мобилизации, объявленной указом российского президента 21 сентября 2022 года, завершились в Тюменской области 28 октября минувшего года. С того момента мобилизационные пункты в Тюмени официально были закрыты и начались мероприятия по призыву на срочную службу. Но официального указа Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране так и не последовало.
В 2023 году российские власти объявили, что не планируют проводить частичную мобилизацию. Минобороны решило заменить мобилизованных контрактниками — до конца 2023 года планируется набрать порядка 400 тысяч добровольцев.
На начало августа 2023 года, по данным Минобороны, на контрактную службу в общей сложности принято свыше 230 тысяч человек. Такие данные привел зампред Совбеза Дмитрий Медведев. То есть набор на контракт военнослужащих идет по плану и необходимости в возобновлении частичной мобилизации нет.
Тюменская область, по данным Минобороны, лидирует среди регионов Российской Федерации по выполнению плана набора контрактников. В мае 2023 года в Тюмени был открыт пункт набора контрактников, где с добровольцами работают опытные сотрудники-инструкторы, сопровождающие гражданина от написания заявления до зачисления в списки воинских частей Вооруженных Сил РФ.
В июле 2023 года в Тюменской области было сформировано новое подразделение добровольцев для участия в СВО. В его состав вошли граждане, имеющие опыт участия в боевых действиях.
На сегодняшний день, по данным военного комиссариата Тюменской области, на контрактную службу требуются разведчики, стрелки, водители автомобиля. Добровольцы будут направлены в зону СВО.
Тюменцам стали приходить повестки в военкомат для получения мобилизационного предписания. Гражданину по прибытии в военкомат в военный билет вклеивается специальный листок. В нем указывается, куда и в какое время военнообязанному нужно явиться в случае объявления частичной или всеобщей мобилизации.
Многие связывают этот факт с объявлением частичной мобилизации, но это не так. Эксперты объясняют, что работа с вручением мобилизационных повесток начала проводиться военкоматами с целью учета граждан, пребывающих в запасе.
Неявка в военкомат по повестке влечет за собой административную ответственность. Даже если гражданину указано явиться за мобилизационным предписанием. На первый раз военкомат может ограничиться предупреждением. Но в будущем это будет наказываться штрафом от 10 до 30 тысяч рублей (поправки в законодательство о новых штрафах за неявку в военкомат вступят в силу с 1 октября 2023 года).