Будет ли в Тюмени новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Неявка в военкомат по повестке влечет за собой административную ответственность. Даже если гражданину указано явиться за мобилизационным предписанием. На первый раз военкомат может ограничиться предупреждением. Но в будущем это будет наказываться штрафом от 10 до 30 тысяч рублей (поправки в законодательство о новых штрафах за неявку в военкомат вступят в силу с 1 октября 2023 года).