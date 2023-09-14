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Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ

Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ

14 сентября 2023, 06:48
Фото: тг-канал Baza
Уроженца Тобольска, экс-футболиста, блогера Евгения Савина проверяют за дискредитирующую информацию о российской армии. Это уже не первая проверка Красавы (псевдоним Савина). И теперь ему грозит уголовная ответственность.

По данным тг-канала Baza, поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля, в котором Красава публично дискредитировал российскую армию. Еще несколько месяцев назад депутат Государственной Думы Роман Терюшков по данному факту направлял заявление в полицию на Савина и требовал привлечь блогера к ответственности.

Стоит заметить, что в феврале этого года Евгения Савина уже привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Тогда ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь же Красаве может грозить уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Евгений Савин на данный момент проживает на Кипре. Во времена своей футбольной карьеры выступал в ФК «Тюмень», «Анжи», тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов». Защищал цвета сборной России.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Тобольск#Уголовная ответственность#Дискредитация ВС РФ
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