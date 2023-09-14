Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По данным тг-канала Baza, поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля, в котором Красава публично дискредитировал российскую армию. Еще несколько месяцев назад депутат Государственной Думы Роман Терюшков по данному факту направлял заявление в полицию на Савина и требовал привлечь блогера к ответственности.
Стоит заметить, что в феврале этого года Евгения Савина уже привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Тогда ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь же Красаве может грозить уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Евгений Савин на данный момент проживает на Кипре. Во времена своей футбольной карьеры выступал в ФК «Тюмень», «Анжи», тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов». Защищал цвета сборной России.