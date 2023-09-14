Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ

Стоит заметить, что в феврале этого года Евгения Савина уже привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Тогда ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь же Красаве может грозить уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.